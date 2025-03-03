Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика)

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Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика)
Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика)
60% украинцев считают, что приоритетом для общественности должно быть содействие Силам обороны и отпор российской агрессии.
26% респондентов считают, что приоритетом должна быть борьба с ложными действиями власти
Об этом сообщается в опросе КМИС.
Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.
Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика)
«Учитывая давление на Украину за последний период, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке Сил обороны был бы сейчас выше», — говорится в сообщении.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4−9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
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Напомним, за первые месяцы 2025 года украинцы задонатили почти столько же, как за весь 2023 год.
В 2024 году три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали более 24 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2023 году. 73% всех донатов собрала платформа United24. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).
По материалам:
Finance.ua
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