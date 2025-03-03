Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика) — Finance.ua

Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика) Сегодня 21:00

Украинцы назвали приоритеты для общественности (инфографика)

60% украинцев считают, что приоритетом для общественности должно быть содействие Силам обороны и отпор российской агрессии.

26% респондентов считают, что приоритетом должна быть борьба с ложными действиями власти

Об этом сообщается в опросе КМИС.

Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

«Учитывая давление на Украину за последний период, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке Сил обороны был бы сейчас выше», — говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4−9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, за первые месяцы 2025 года украинцы задонатили почти столько же, как за весь 2023 год.

В 2024 году три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали более 24 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2023 году. 73% всех донатов собрала платформа United24. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).

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