Украинцы назвали города с лучшим экономическим климатом — Finance.ua

Украинцы назвали города с лучшим экономическим климатом Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украинцы назвали города с лучшим экономическим климатом, freepik.com

Харьков, Винница и Луцк, по мнению украинцев, смогли лучше адаптировать свою экономику к вызовам полномасштабной войны, а вот Полтава, Кропивницкий и Запорожье отстают. При этом Харьков, по мнению граждан, с точки зрения экономики даже более приспособлен, чем Киев.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на результаты девятого муниципального опроса.

Наиболее приспособленные к условиям войны экономики

Она отметила, что, несмотря на близость к эпицентру военных действий и ежедневные обстрелы, украинцы считают наиболее приспособленной к условиям войны экономику Харькова. Так считают 70% опрошенных украинцев. На втором месте Винница — так считают 64% опрошенных. На третьем месте Луцк и Киев — 65%. На четвертом Чернигов — 64%.

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«Как мы видим, близость или удаленность городов от фронта, а также риски обстрелов не всегда влияют на экономическую активность. Харьков и Чернигов — города, которые подвергаются сокрушительным атакам. Но экономика этих городов считается приспособленной. На удалении от фронта Черновцы и Ужгород — в топе городов с наименее приспособленной к войне экономикой. Так считают 53% и 54% опрошенных украинцев. Также неприспособлены по этому показателю Полтава и Кропивницкий — 45% и 49%», — отметила Шуляк.

Где проще всего открыть бизнес

Одним из наиболее показательных критериев в этом плане является открытие бизнеса — в некоторых городах это относительно просто, в других — наоборот. В частности, сделать это относительно легко в Киеве — так считают 41% опрошенных, в Ужгороде — 37% опрошенных, в Хмельницком — 36%.

А вот сложнее всего это сделать в Николаеве — 23% опрошенных, Запорожье — 25% и Полтаве — 25%.

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«Интересно, что Киев, Львов и Днепр не входят в топ городов, где открытие любого нового бизнеса — дело не сложное и все бюрократические и коррупционные составляющие исключены. Например, то, что в Киеве легко открыть бизнес, считают только 31% граждан, по Львову это 29% опрошенных и по Днепру — 32%», — сообщила Шуляк.

Она напомнила, что анализ экономической активности и экономического потенциала — первое, на что должны обращать внимание общины при создании программ своего комплексного восстановления (ПКВ). Кроме этого, экономический фактор вместе с демографическим будет одним из решающих, когда будут приниматься решения о восстановлении полностью разрушенных населенных пунктов. Это прописано в законодательной рамке по восстановлению — законопроекте «Об основных принципах восстановления».

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