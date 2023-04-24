Украинцы нарастили вклады в банках: сколько денег хранят на депозитах — Finance.ua

Украинцы нарастили вклады в банках: сколько денег хранят на депозитах Сегодня 16:04 — Кредит&Депозит

Украинцы нарастили вклады в банках: сколько денег хранят на депозитах

По состоянию на 1 апреля 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 062,0 млрд грн, что на 6,6 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 марта (1 055, 4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2023 года:

вклады в национальной валюте — 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за март);

вклады в иностранной валюте — 413,8 млрд грн (+1,1 млрд грн за март).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 117,7 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

По состоянию на 1 апреля 2023 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.

Напомним, в марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,6 до 0,7%.

Больше всего вкладов украинцы держат в государственном ПриватБанке — 334,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 169,4 млрд гривен. Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривен и частный Универсал Банк — 51,5 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк — 43,7 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии;

после истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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