Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика) Сегодня 15:04 — Кредит&Депозит

Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика)

По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Если сравнивать с суммой вкладов в этот же период в 2025 году, то за год общая сумма вкладов выросла почти на 260 млрд грн. Типичная ситуация для начала лета складывается и в валютной структуре вкладов.

В какой валюте украинцы держат вклады

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июня 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1117,4 млрд грн (+13,6 млрд грн за май 2026 г.);

вклады в иностранной валюте — 583,2 млрд грн (-0,3 млрд грн за май 2026 г.).

Инфографика создана с помощью АІ

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов выросла до 11,6%. Сумма их вкладов составила 197,6 млрд. грн.

На 1 июня 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн 40,45 0 от 10 до 200 000 грн 57,45 25,92 от 200 000 до 600 000 грн 1,43 20,86 от 600 000 до 1 000 000 грн 0,32 10,59 от 1 000 000 до 2 000 000 грн 0,22 12,87 от 2 000 000 до 4 000 000 грн 0,09 10,49 от 4 000 000 до 5 000 000 грн 0,01 2,83 свыше 5 000 000 грн 0,03 16,44

Напомним, как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.

Finance.ua также писал , что перед размещением средств на депозите следует учитывать не только процентную ставку, но и налоги, влияющие на конечную прибыль. С дохода в виде банковских процентов удерживаются два обязательных платежа: налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 5%. В сумме это составляет 23% от начисленной прибыли.

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