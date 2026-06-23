Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика)

По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Если сравнивать с суммой вкладов в этот же период в 2025 году, то за год общая сумма вкладов выросла почти на 260 млрд грн. Типичная ситуация для начала лета складывается и в валютной структуре вкладов.
На 1 июня 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Размер вклада, грн.
Вкладчики, %
Сумма вкладов, %
до 10 грн
40,45
0
от 10 до 200 000 грн
57,45
25,92
от 200 000 до 600 000 грн
1,43
20,86
от 600 000 до 1 000 000 грн
0,32
10,59
от 1 000 000 до 2 000 000 грн
0,22
12,87
от 2 000 000 до 4 000 000 грн
0,09
10,49
от 4 000 000 до 5 000 000 грн
0,01
2,83
свыше 5 000 000 грн
0,03
16,44
Напомним, как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.
Finance.ua также писал, что перед размещением средств на депозите следует учитывать не только процентную ставку, но и налоги, влияющие на конечную прибыль. С дохода в виде банковских процентов удерживаются два обязательных платежа: налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 5%. В сумме это составляет 23% от начисленной прибыли.