0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика)

Кредит&Депозит
28
Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика)
Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 триллиона (инфографика)
По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Если сравнивать с суммой вкладов в этот же период в 2025 году, то за год общая сумма вкладов выросла почти на 260 млрд грн. Типичная ситуация для начала лета складывается и в валютной структуре вкладов.

В какой валюте украинцы держат вклады

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июня 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1117,4 млрд грн (+13,6 млрд грн за май 2026 г.);
  • вклады в иностранной валюте — 583,2 млрд грн (-0,3 млрд грн за май 2026 г.).
Инфографика создана с помощью АІ
Инфографика создана с помощью АІ
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов выросла до 11,6%. Сумма их вкладов составила 197,6 млрд. грн.
Место для вашей рекламы
На 1 июня 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Размер вклада, грн.Вкладчики, %Сумма вкладов, %
до 10 грн40,450
от 10 до 200 000 грн57,4525,92
от 200 000 до 600 000 грн1,4320,86
от 600 000 до 1 000 000 грн0,3210,59
от 1 000 000 до 2 000 000 грн0,2212,87
от 2 000 000 до 4 000 000 грн0,0910,49
от 4 000 000 до 5 000 000 грн0,012,83
свыше 5 000 000 грн0,0316,44
Напомним, как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.
Finance.ua также писал, что перед размещением средств на депозите следует учитывать не только процентную ставку, но и налоги, влияющие на конечную прибыль. С дохода в виде банковских процентов удерживаются два обязательных платежа: налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 5%. В сумме это составляет 23% от начисленной прибыли.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыГарантирование вкладовФГВФЛГривневые депозитыВалютные депозиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems