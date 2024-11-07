Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену — Finance.ua

Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену Сегодня 11:01 — Личные финансы

Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену

Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины по фиксированной цене.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«МИД Украины и Укрпочта завершили первый этап сотрудничества, направленного на улучшение консульских услуг для наших граждан в разных уголках мира. Отныне, по Меморандуму, подписанному в августе этого года, каждый украинец, ожидающий изготовления загранпаспорта, может воспользоваться новой услугой — быстрым и доступным заказом доставки документа из Украины по фиксированной цене», — говорится в сообщении.

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Укрпочта разработала платформу для заказа доставки загранпаспортов, которые оформляют дипломатические учреждения Украины.

«Благодаря электронной марке с QR-кодом вы сможете оплатить доставку в любое время и в любой точке мира. Нужно зайти в свой личный кабинет на сайте Укрпочты», — объясняют в министерстве.

Единая цена доставки загранпаспорта в любую страну мира — 6 долларов США + 10 грн НДС.

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Как это будет работать?

Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты.

После того как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его скорую доставку по адресу заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю.

Напомним, в августе этого года в МИД сообщили , что граждане Украины за рубежом получат сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями. МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Планировалось, что новый сервис доставки паспортов заработает в сентябре. Ранее такая услуга стоила $70-$100.

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