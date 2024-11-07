Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену

Личные финансы
81
Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену
Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины за фиксированную цену
Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины по фиксированной цене.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
«МИД Украины и Укрпочта завершили первый этап сотрудничества, направленного на улучшение консульских услуг для наших граждан в разных уголках мира. Отныне, по Меморандуму, подписанному в августе этого года, каждый украинец, ожидающий изготовления загранпаспорта, может воспользоваться новой услугой — быстрым и доступным заказом доставки документа из Украины по фиксированной цене», — говорится в сообщении.
Читайте также
Укрпочта разработала платформу для заказа доставки загранпаспортов, которые оформляют дипломатические учреждения Украины.
«Благодаря электронной марке с QR-кодом вы сможете оплатить доставку в любое время и в любой точке мира. Нужно зайти в свой личный кабинет на сайте Укрпочты», — объясняют в министерстве.
Единая цена доставки загранпаспорта в любую страну мира — 6 долларов США + 10 грн НДС.
Читайте также

Как это будет работать?

Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты.
После того как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его скорую доставку по адресу заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю.
Напомним, в августе этого года в МИД сообщили, что граждане Украины за рубежом получат сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями. МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Планировалось, что новый сервис доставки паспортов заработает в сентябре. Ранее такая услуга стоила $70-$100.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.