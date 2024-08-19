Новые правила оформления паспортов: что изменилось с 19 августа — Finance.ua

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Новые правила оформления паспортов: что изменилось с 19 августа

Личные финансы
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Новые правила оформления паспортов: что изменилось с 19 августа
Новые правила оформления паспортов: что изменилось с 19 августа
17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3709-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом». Через 2 месяца после публикации документа, то есть сейчас, 19 августа, изменения, предусмотренные этим законом, вступили в силу.
Рассказываем, что изменилось в оформлении паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

Что меняется с августа 2024 года?

Уменьшен возраст, с которого гражданин Украины может обратиться за оформлением загранпаспорта самостоятельно — теперь это можно сделать с 14 лет (ранее было с 16 лет).
  • Также теперь унифицирована стоимость оформления паспорта в случае обращения за рубежом в представительство ГП «Документ» — в таких случаях административный сбор будет равнозначен с тем, что и на территории Украины.
  • Если лицо обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта за рубежом, срок его оформления не должен превышать 3 месяцев.
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Уменьшается срок ускоренного оформления паспорта гражданина Украины (ID-карты) — до 7 рабочих дней (ранее было до 10 рабочих дней). В такие же сроки должно производиться оформление паспорта впервые.
Также закреплена возможность одновременного оформления внутреннего и загранпаспорта гражданина Украины, в таком случае создается одно заявление-анкета.

Изменения в стоимости

Устанавливается единый размер административного сбора при одновременном оформлении внутреннего и загранпаспорта:
  • в течение 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты — 0,3 размера прожиточного минимума, то есть 908,4 грн;
  • в течение 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты — 0,6 размера прожиточного минимума, то есть 1816,8 грн.
Также за оформление (в том числе вместо утраченных или похищенных) обмен украинских паспортов в форме книжечки или карты теперь не должны взимать государственную пошлину.
Вводится оплата за оформление удостоверения беженца и удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите — теперь административный сбор не взимается только при оформлении таких документов впервые.

Срок действия документов

Кроме того, изменились и сроки, на которые выдаются паспорта — для лиц, достигших 65 лет, паспорт гражданина Украины карты (ID) оформляется бессрочно (ранее — на каждые десять лет).
Для других категорий сроки не изменились
  • лицам, не достигшим 18 лет — на 4 года;
  • лицам, достигшим 18 лет — на каждые 10 лет.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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