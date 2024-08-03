Рейтинг самых сильных паспортов мира: на каком месте Украина — Finance.ua

Рейтинг самых сильных паспортов мира: на каком месте Украина Сегодня 15:13 — Мир

Рейтинг самых сильных паспортов мира: на каком месте Украина

Паспорт Сингапура — самый «сильный» в мире, его владельцы могут посещать 195 из 227 направлений по всему миру без визы.

Рейтинг составляет компания Henley & Partners

Второе место в рейтинге занимают Франция, Германия, Италия, Япония и Испания: владельцы паспортов этих стран имеют безвизовый доступ к 192 направлениям.

В первую десятку рейтинга также входят:

Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея, Швеция (191 направление без визы);

Бельгия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания (190);

Австралия, Португалия (189);

Греция, Польша (188);

Канада, Чехия, Венгрия, Мальта (187);

США (186);

Эстония, Литва, ОАЭ (185);

Исландия, Латвия, Словакия, Словения (184).

На каком месте Украина

Украина все еще входит в десятку стран, которые поднялись в рейтинге выше, чем в последнее десятилетие. Сейчас Украина на 30 месте — 148 направлений без получения предварительной визы.

Самый слабый паспорт в мире

Афганистан прочно закрепился как самый слабый паспорт в мире, потеряв доступ еще к одному направлению за последние шесть месяцев.

Гражданам этой страны доступно всего 26 стран для посещения без визы — самый низкий показатель за всю историю рейтинга.

«Среднее мировое количество направлений, куда путешественники могут попасть без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 111 в 2024 году. Однако глобальный разрыв в мобильности между теми, кто находится в верхней и нижней части индекса, сейчас больше, чем когда-либо», — отметил глава компании Кристиан Кейлин.

Слово і Діло По материалам:

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