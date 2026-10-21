Как рассчитывают субсидию на отопительный сезон: ПФУ объясняет на примерах

Размер жилищной субсидии зависит от совокупного дохода домохозяйства. При расчете учитывают зарплату, пенсию, социальные выплаты и другие поступления, а период, за который берут доходы, зависит от времени назначения пособия.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

За какой период учитывают доходы для назначения субсидии

Период расчета среднемесячного совокупного дохода зависит от того, когда назначают жилищную субсидию:

в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;

в случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона — I и II кварталы текущего календарного года;

при назначении жилищной субсидии не с начала отопительного (или неотопительного) сезона — два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии.

Какие доходы учитывают при расчете субсидии

В среднемесячный совокупный доход домохозяйства включаются:

заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

денежное довольствие военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;

пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендия (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты (кроме тех, которые не учитываются в соответствии с законодательством);

пособие по безработице, страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, сведения о которых получены от ГНС, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС.

Как учитывают пенсию при расчете субсидии

Для пенсионеров используют отдельные правила. При определении дохода учитывают размер начисленной пенсии за определенный месяц:

размер начисленной пенсии за август текущего года — при назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона (с октября);

размер начисленной пенсии за март текущего года — при назначении жилищной субсидии с начала неотопительного сезона (с мая);

размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия — при назначении жилищной субсидии не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Какие выплаты учитываются в фактически полученном размере

Отдельные виды доходов учитываются в сумме, которую человек фактически получил. К ним относятся:

компенсация за предоставление социальных услуг по уходу в соответствии с законодательством или ежемесячная компенсационная выплата, назначенная неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы;

стипендия;

пособие по частичной безработице в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О занятости населения»;

государственное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;

государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

ежемесячное денежное пособие лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, по уходу за ним;

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

временное государственное социальное пособие неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Расчет среднемесячной суммы этих видов доходов производится путем деления их общей суммы за период, за который учитываются доходы, на количество месяцев, в течение которых она получена.

Как рассчитывают субсидию: примеры

Пример 1. Человек перешел с социального пособия на пенсию

Человек, проживающий один в жилом помещении, обратился за назначением жилищной субсидии в мае 2026 года. Пенсия по возрасту ему назначена с марта 2026 года. С января 2025 года по февраль 2026 года человек получал государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью (государственное социальное пособие).

Исчисление среднемесячного совокупного дохода семьи при назначении жилищной субсидии с мая 2026 года производится за период III-IV кварталы 2025 года. В этот период человек получал государственное социальное пособие в размере 2361 грн ежемесячно.

При назначении жилищной субсидии с мая 2026 года среднемесячный совокупный доход учитывается в фактически полученном размере 2 361 грн.

При автоматическом расчете жилищной субсидии на отопительный период с октября 2026 года исчисление среднемесячного совокупного дохода семьи производится за период I-II кварталы 2026 года.

В этот период человек получал: в январе — феврале государственное социальное пособие в размере 2595 грн ежемесячно, в марте-июне пенсию. Размер начисленной пенсии за август 2026 года — 3500 грн.

При расчете жилищной субсидии с октября 2026 года такому лицу среднемесячный совокупный доход семьи будет рассчитан следующим образом:

(2 595 + 2 595 + 3 500 + 3 500 + 3 500 + 3 500)/6 = 3 198,33 грн.

То есть, за месяцы, в которых человек получал государственное социальное пособие, учитывается фактически полученный размер такого пособия, а за месяцы, в которых он получал пенсию, — учитывается размер начисленной пенсии за август 2026 года.

Пример 2. Человек работает и получает пенсию

Человек, проживающий один в жилом помещении, обратился за назначением жилищной субсидии в октябре 2026 года. Ему в июне 2026 года назначена пенсия по возрасту, но он продолжает работать.

При назначении жилищной субсидии такому лицу с октября 2026 года среднемесячный совокупный доход семьи учитывается за период I-II кварталы 2026 года, а пенсия — за август.

Человек получал в январе-июне заработную плату в размере 6 200 грн ежемесячно, и с июня — еще и пенсию. Размер начисленной пенсии за август 2026 года — 3100 грн.

При расчете жилищной субсидии с октября 2026 года такому лицу среднемесячный совокупный доход семьи будет рассчитан следующим образом:

(6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200)/6 + 3 100 = 9 300,00 грн.

Пример 3. Человек прекратил работу после выхода на пенсию

Человек, проживающий один в жилом помещении, обратился за назначением жилищной субсидии в октябре 2026 года. Он не работает, пенсия по возрасту ему назначена в июне 2026 года.

В январе-мае человек работал, размер заработной платы — 9 000 грн ежемесячно, и с июня назначена пенсия. Размер начисленной пенсии за август 2026 года — 5100 грн.

При расчете жилищной субсидии с октября 2026 года такому лицу в среднемесячный совокупный доход учитывается только размер начисленной пенсии за август, то есть 5 100 грн.