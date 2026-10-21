Как рассчитывают субсидию на отопительный сезон: ПФУ объясняет на примерах
За какой период учитывают доходы для назначения субсидии
- в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
- в случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона — I и II кварталы текущего календарного года;
- при назначении жилищной субсидии не с начала отопительного (или неотопительного) сезона — два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии.
Какие доходы учитывают при расчете субсидии
- заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- денежное довольствие военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);
- социальные выплаты (кроме тех, которые не учитываются в соответствии с законодательством);
- пособие по безработице, страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, сведения о которых получены от ГНС, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС.
Как учитывают пенсию при расчете субсидии
- размер начисленной пенсии за август текущего года — при назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона (с октября);
- размер начисленной пенсии за март текущего года — при назначении жилищной субсидии с начала неотопительного сезона (с мая);
- размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия — при назначении жилищной субсидии не с начала отопительного (неотопительного) сезона.
Какие выплаты учитываются в фактически полученном размере
- компенсация за предоставление социальных услуг по уходу в соответствии с законодательством или ежемесячная компенсационная выплата, назначенная неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы;
- стипендия;
- пособие по частичной безработице в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О занятости населения»;
- государственное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
- государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- ежемесячное денежное пособие лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, по уходу за ним;
- государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- временное государственное социальное пособие неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
Как рассчитывают субсидию: примеры
Пример 1. Человек перешел с социального пособия на пенсию
Пример 2. Человек работает и получает пенсию
Пример 3. Человек прекратил работу после выхода на пенсию
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