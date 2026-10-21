Куда и как инвестировать деньги в 2027 году? Как приумножить сбережения (видео)

Как защитить сбережения от инфляции и девальвации гривны в 2027 году? Стоит ли выбирать гривневые депозиты, ОВГЗ, иностранную валюту, золото или недвижимость?

Финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале «Минфин» объяснил, какие инструменты рассматривать для сбережения капитала и как распределять денежные средства в зависимости от суммы сбережений. Он сравнил доходность основных инвестиционных инструментов, рассказал об их рисках и предложил варианты формирования портфеля для те, у кого в распоряжении 100 тыс. грн, до 1 млн грн или значительно больше.

Что грозит сбережением украинцев в 2027 году

По словам Козырева, среди главных финансовых рисков для украинцев возможно уничтожение имущества из-за обстрелов, высокой инфляции и девальвации гривны, а также безработицы и потери доходов из-за снижения деловой активности.

Защитить имущество от всех военных рисков невозможно, однако эксперт советует по возможности застраховать его. В то же время риски потери работы в значительной степени зависят от профессиональных навыков человека и его способности найти новое место трудоустройства.

Другая ситуация с инфляцией и курсом гривны. На них оказывают влияние общее состояние экономики и финансирование государства. Пока эксперт не видит достаточных предпосылок для существенного снижения инфляции в 2027 году. Поэтому инвесторам следует прежде всего позаботиться о сохранении покупательной способности сбережений, а уже потом о дополнительном доходе.

Какие инвестиционные инструменты следует рассматривать

Среди основных вариантов для украинцев эксперт назвал:

гривневые и валютные банковские депозиты;

гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

наличные доллары и евро;

золото и другие драгоценные металлы;

землю и недвижимость;

акции международных компаний и фондовые индексы;

криптовалюты как рискованный инструмент.

Выбор зависит не только от ожидаемой доходности, но и от размера капитала, потребности в доступе к деньгам и готовности инвестора рисковать.

Аренда недвижимости может приносить около 4% годовых в валютном эквиваленте, а земля от 4% до 8% в зависимости от участка и условий его использования. Доходность акций международных и местных компаний оценивается в среднем в 6−7% в валюте или 16−20% в гривне, однако необходимо учитывать налогообложение и другие сопутствующие расходы.

Криптовалюты Козырев считает особо рискованными из-за значительных колебаний цен и возможности лишиться вложенных средств.

Гривневые депозиты

По словам эксперта, сейчас украинские банки предлагают по гривневым депозитам ставки до 17% годовых. После уплаты налогов и военного сбора чистая доходность, по его расчетам, составила около 13,09% годовых. Если разместить 100 тыс. грн в год под такую ​​ставку, доход составит примерно 13 090 грн, а общая сумма на счете будет 113 090 грн.

Однако важно учитывать не только сумму на депозите, но и изменение валютного курса. Если гривна девальвирует сильнее, чем предполагает доходность вклада, после конвертации средств в доллары или евро инвестор может потерять часть дохода. Потому Козырев советует рассматривать краткосрочные гривневые депозиты на три месяца или максимум на полгода.

Валютные депозиты

Валютные депозиты могут приносить до 2−2,5% годовых в долларах и около 2% в евро. После налогообложения доходность будет ниже.

На примере суммы, эквивалентной 100 тыс. грн, Козырев показал, что вложение в долларовый депозит по приведенной им ставке принесло бы около $43 за год, а в евро — примерно €31.

Поэтому он рассматривает валютные депозиты, прежде всего, как способ диверсифицировать сбережения и уменьшить зависимость от гривны, а не как основной источник прибыли.

ОВГЗ

Один из главных аргументов в пользу облигаций внутреннего государственного займа — отсутствие налогообложения дохода физических лиц по ОВГЗ.

В то же время, есть и определенные нюансы. При покупке облигаций через финансовых посредников могут возникать комиссии или другие расходы, уменьшающие фактическую доходность. Выплаты по облигациям зависят от условий конкретного выпуска, а досрочная продажа может произойти по цене, не соответствующей ожиданиям инвестора.

К моменту записи видео гривневые ОВГЗ с соответствующим сроком погашения могли обеспечивать около 14,5−15% годовых с учетом расходов на посредников. Доходность валютных облигаций он оценивает примерно в 2,3−2,7% годовых в долларах и 2−2,5% в евро.

ОВГЗ можно рассматривать для сохранения сбережений в 2027 году. В то же время, перед покупкой нужно проверить срок погашения, условия выплат и расходы на приобретение.

Почему покупка валюты не гарантирует защиты от инфляции

Сама покупка долларов или евро не гарантирует сохранность покупательной способности. Инфляция происходит не только в Украине, но и в США и странах еврозоны, поэтому за иностранную валюту со временем можно приобрести меньше товаров и услуг.

Официальная инфляция в Украине за январь-сентябрь 2026 года составила около 10%. Это означает, что рост цен мог опережать изменение валютного курса.

Кроме того, результат зависит от момента покупки валюты. Если приобрести ее на пике курса, а впоследствии придется продавать по более низкой цене, можно понести убытки.

Поэтому эксперт не советует рассматривать наличные доллары и евро как универсальное средство защиты от инфляции. По его мнению, целесообразнее сочетать валюту с другими активами.

Инвестиции в золото

Золото может быть частью диверсифицированного портфеля, однако при его покупке нужно учитывать разницу между ценой покупки и продажи.

В частности, Козырев предостерегает от покупки обычных ювелирных украшений исключительно в инвестиционных целях. При продаже их могут оценивать преимущественно по стоимости драгоценного металла, без учета затрат на работу ювелира.

Инвестиционные монеты и слитки имеют свои особенности. В Украине наценка на банковское золото может составить 10−15% от мировой стоимости или даже больше. Поэтому инвестору может потребоваться значительный рост цены металла, чтобы компенсировать разницу между покупкой и продажей.

При покупке слитков следует обращать внимание на их вес: в больших слитках стоимость грамма металла может быть ниже.

В то же время, драгоценные металлы должны дополнять портфель, а не заменять другие инструменты.

Как распределить 100 тыс. грн в 2027 году

Для сбережений в размере 100 тыс. грн. Козырев предлагает сосредоточиться на депозитах и ​​ОВГЗ, дополнив их валютными инструментами. Портфель можно распределить следующим образом:

30% - гривневые депозиты на три-шесть месяцев;

40% - гривневые ОВГЗ со сроком погашения до года;

10% - валютные депозиты в долларах и евро в пропорции 50 на 50;

20% - валютные ОВГЗ в долларах со сроком погашения до года.

Пересматривать такой портфель как минимум раз в три месяца.

Как инвестировать капитал до 1 млн грн

Если сбережения составляют до 1 млн грн, эксперт предлагает расширить список активов и добавить инструменты, которые могут обеспечить долгосрочный рост капитала:

20% - гривневые депозиты на три-шесть месяцев;

25% - гривневые ОВГЗ со сроком погашения до года;

20% - валютные ОВГЗ в долларах и евро в пропорции 50 на 50;

5% - золото; по желанию часть этого вложения можно направить на серебро, соблюдая пропорцию 80% в золоте и 20% в серебре;

25% - земля в Украине или западный фондовый рынок;

5% - условно спекулятивные активы, которые можно менять в зависимости от рисков и потенциальной доходности.

К последней категории эксперт относит, в частности, наличную валюту и криптовалюты . Такие вложения он предлагает рассматривать только для небольшой части капитала, риск которой инвестор готов принять.

При таком распределении нужно следить за большим количеством рынков, поэтому пересматривать портфель рекомендовано раз в два-три месяца.

Как распределить более 1 млн грн

Для большего капитала эксперт предлагает еще более широкую диверсификацию. Портфель может выглядеть так:

10% - гривневые депозиты на три-шесть месяцев;

20% - гривневые ОВГЗ со сроком погашения до года;

15% - валютные ОВГЗ в долларах и евро в пропорции 50 на 50;

5% - драгоценные металлы, преимущественно золото; по желанию часть можно направить на серебро;

35% - земля и недвижимость;

10% - западный фондовый рынок;

5% - условно спекулятивные активы.

При таком объеме активов эксперт советует пересматривать портфель как минимум раз в один-полтора месяца и регулярно контролировать его состояние.