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Новые правила учета ВПЛ: что будет с выданными ранее справками

Личные финансы
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Новые правила учета ВПЛ: что будет с выданными ранее справками
Новые правила учета ВПЛ: что будет с выданными ранее справками
С 22 октября вступает в силу новый закон, который предусматривает изменения в системе учета внутренне перемещенных лиц. В то же время, ранее выданные справки будут оставаться в силе, поэтому повторно становиться на учет или заменять документы не нужно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Переход к новой системе будет происходить поэтапно. Таким образом, вступление в силу нового закона не означает необходимости переоформления ранее полученных документов.

Как изменится порядок учета ВПЛ

«Справки ВПЛ, выданные ранее, будут оставаться в силе. Людям не нужно будет заменять полученные документы или повторно становиться на учет в связи с переходом на новую систему», — отметила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко.
Люди, которые впервые будут обращаться по поводу постановки на учет ВПЛ после 22 октября, по-прежнему смогут получить справку через приложение «Дія», в ЦПАУ или органе социальной защиты населения.
Также будут сохраняться действующие процедуры оформления и получения пособия внутренне перемещенным лицам.
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Обновление системы учета предусматривает переход в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. После начала ее функционирования подтверждать пребывание на учете можно будет с помощью выписки из базы данных, которая будет выдаваться в бумажной или электронной форме.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года.
Также мы рассказывали, что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное жительство за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.
Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 — в гайде от Finance.ua.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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