Отпуск военнослужащих: какие документы нужны, право на выезд за границу

Какие документы нужно иметь при себе в ежегодном отпуске, как проверить их перед отбытием и что сделать на месте, разъясняет Минобороны.

Правильно оформленные документы помогут военнослужащему спокойно добраться до родных и провести отпуск без лишних хлопот.

Документы

Отпуск военному предоставляет командир воинской части приказом. Устная договоренность или рапорт, лежащий в штабе, права отбыть в отпуск не дают.

Форма отпускного билета установлена ​​в приложении 30 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 31 января 2024 года № 40.

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Как проверить отпускной билет перед выездом

Проверьте билет лично, пока вы в части. Если вы обнаружите ошибку, обратитесь в делопроизводство для ее исправления до выезда.

Сверьте пять пунктов:

Вид, продолжительность и даты отпуска. Проверьте, правильно ли указан вид отпуска, количество дней, дата его начала и окончания в соответствии с приказом. Дата и место возвращения. В билете отдельно указано, когда и куда вы обязаны прибыть после отпуска. Проверьте эти сведения с учетом времени на дорогу. Место отпуска. Населенный пункт соответствует согласованному месту проведения отпуска. Подпись и печать. На билете есть подпись командира (начальника) или человека, который в установленном порядке исполняет его обязанности, и печать воинской части. Личные данные. Фамилия, имя, отчество и воинское звание написаны без ошибок.

Для ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту отпуска и обратно, не засчитывается в его продолжительность, но не может превышать двух суток в один конец.

Сохраняйте отпускной билет на протяжении всей поездки: он нужен для постановки на учет и снятия с него по месту отпуска.

Где и когда встать на учет во время отпуска

По прибытии к месту проведения отпуска встаньте на учет не позднее следующего дня. Сделайте это в органе управления ВСП в гарнизоне или ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). За день до отбытия на место службы снимитесь с учета.

Право военных на отпуск за границей

Выехать за границу в отпуск можно только с разрешения командира воинской части. Он принимает решение индивидуально по вашему рапорту.

В рапорте о предоставлении отпуска укажите даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Рапорт об отпуске подайте командиру подразделения не позднее чем за 15 календарных дней до его начала по графику.

Рапорт на отпуск можно подать через Армию+ . Сама подача рапорта не является разрешением на выезд за границу — нужно решение командира.

На границе иметь при себе нужно:

загранпаспорт;

военный билет, удостоверение офицера;

отпускной билет установленного образца;

выписка из приказа командира воинской части о разрешении на выезд.

Позаботьтесь об этих документах заранее: их наличие и правильное оформление подтверждают законность выезда и упрощают прохождение границы.

Ранее мы писали , могут ли военные получить деньги вместо неиспользованного отпуска. Военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска.