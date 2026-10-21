Отпуск военнослужащих: какие документы нужны, право на выезд за границу

Какие документы нужно иметь при себе в ежегодном отпуске, как проверить их перед отбытием и что сделать на месте,разъясняетМинобороны.
Правильно оформленные документы помогут военнослужащему спокойно добраться до родных и провести отпуск без лишних хлопот.
Документы
Отпуск военному предоставляет командир воинской части приказом. Устная договоренность или рапорт, лежащий в штабе, права отбыть в отпуск не дают.
Форма отпускного билета установлена в приложении 30 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 31 января 2024 года № 40.
Для ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту отпуска и обратно, не засчитывается в его продолжительность, но не может превышать двух суток в один конец.
Сохраняйте отпускной билет на протяжении всей поездки: он нужен для постановки на учет и снятия с него по месту отпуска.
Где и когда встать на учет во время отпуска
По прибытии к месту проведения отпуска встаньте на учет не позднее следующего дня. Сделайте это в органе управления ВСП в гарнизоне или ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). За день до отбытия на место службы снимитесь с учета.
Право военных на отпуск за границей
Выехать за границу в отпуск можно только с разрешения командира воинской части. Он принимает решение индивидуально по вашему рапорту.
В рапорте о предоставлении отпуска укажите даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Рапорт об отпуске подайте командиру подразделения не позднее чем за 15 календарных дней до его начала по графику.
Рапорт на отпуск можно подать через Армию+. Сама подача рапорта не является разрешением на выезд за границу — нужно решение командира.
На границе иметь при себе нужно:
загранпаспорт;
военный билет, удостоверение офицера;
отпускной билет установленного образца;
выписка из приказа командира воинской части о разрешении на выезд.
Позаботьтесь об этих документах заранее: их наличие и правильное оформление подтверждают законность выезда и упрощают прохождение границы.
Ранее мы писали, могут ли военные получить деньги вместо неиспользованного отпуска. Военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска.
До этого Finance.ua отмечал, что военнослужащие имеют право на получение отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.