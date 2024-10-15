В Украине сократили срок срочного оформления паспорта — Finance.ua

В Украине сократили срок срочного оформления паспорта Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В Украине сократили срок срочного оформления паспорта

Кабинет Министров сократил с 10 до 7 рабочих дней сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменилось

Правительство сократило срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.

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Также перечень административной услуги дополнили услугой по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, с 7 октября 2024 года изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.

Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» теперь составляет:

оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн ;

; оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн ;

; обмен водительского удостоверения — 950 грн ;

; обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн ;

; проставление апостиля — 650 грн.

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Также правительство Украины приняло постановление , позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 16 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться с других государственных реестров.

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