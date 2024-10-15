В Украине сократили срок срочного оформления паспорта — Finance.ua

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В Украине сократили срок срочного оформления паспорта

Казна и Политика
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В Украине сократили срок срочного оформления паспорта
В Украине сократили срок срочного оформления паспорта
Кабинет Министров сократил с 10 до 7 рабочих дней сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменилось

Правительство сократило срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.
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Также перечень административной услуги дополнили услугой по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
Напомним, с 7 октября 2024 года изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» теперь составляет:
  • оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
  • оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
  • обмен водительского удостоверения — 950 грн;
  • обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • проставление апостиля — 650 грн.
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Также правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 16 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться с других государственных реестров.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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