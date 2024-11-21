Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре— условия — Finance.ua

Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре— условия Сегодня 09:42 — Личные финансы

Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре— условия

Украинцы могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в ноябре. Регистрация для получения выплаты доступна в Ровенской и Черкасской областях.

Об этом говорится на портале УВКБ ООН

Общий размер помощи для одного члена семьи составляет 10 800 грн, что эквивалентно 3600 грн на человека в течение 3 месяцев.

Кто имеет право на помощь

Финансовую помощь в Ровенской и Черкасской областях могут получить следующие категории лиц:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в течение последних 6 месяцев;

украинцы, вернувшиеся в страну после вынужденного выезда за границу;

граждане Украины, которые вернулись на свое постоянное местожительство после временного перемещения в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, для получения финансовой поддержки лица должны отвечать следующим критериям уязвимости:

семья с одним из родителей, которые имеют одного или более детей в возрасте до 18 лет, или проживают вместе с лицами в возрасте от 55 лет;

семья, возглавляемая одиноким пожилым лицом от 55 лет или пожилым лицом с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья, в составе которой есть члены с особыми потребностями, в том числе с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Лица, отвечающие критериям уязвимости, также должны отвечать социально-экономическим требованиям и иметь месячный доход менее 5400 грн на одного человека в семье.

Финансовая помощь рассчитана на тех, кто не получал поддержки от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Как получить выплаты

Для подачи заявки на получение помощи необходимо иметь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность;

РНУКНП;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя (представителя семьи);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хроническом заболевании (при наличии).

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При подаче заявки обязательно должны присутствовать все члены домохозяйства. Если в домохозяйстве есть маленькие дети до 2 лет или маломобильные лица, регистрация может быть проведена при наличии оригиналов документов и подтверждающих документов о состоянии здоровья или свидетельства о рождении.

Где подать заявку в ноябре

Мобильные бригады БФ «Право на защиту» будут проводить сбор данных для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН в Ровенской и Черкасской областях по следующему графику:

21 ноября, город Костополь (Ровенская область), ул. Сарненская, 15, с 11:00 до 16:00;

21 ноября, город Канев (Черкасская область), ул. Защитников Украины, 3 (помещение городского совета) с 10:00 до 14:00;

22 ноября, город Звенигородка (Черкасская область), ул. Ивана Сошенко, 47, с 10:00 до 14:00;

22 ноября, село Матусов (Черкасская область), ул. Кравченко, 7, с 10:00 до 14:00.

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