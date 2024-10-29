Выплаты ООН: кто имеет право на помощь — Finance.ua

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Выплаты ООН: кто имеет право на помощь

Личные финансы
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Выплаты ООН: кто имеет право на помощь
Выплаты ООН: кто имеет право на помощь
Министр социальной политики Оксаны Жолнович провела встречу с представительницей Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Стороны подписали Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов.

На что выделяется помощь

Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины или угля.
Такая помощь для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.
Ранее в рамках расширения социальной поддержки в Украине, правительство приняло важное постановление, которое обеспечит около 500 тыс. домохозяйств, получающих льготы и жилищные субсидии, возможностью получить увеличенные выплаты на приобретение твердого бытового топлива.
Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета. Программа направлена ​​на поддержку домохозяйств, не имеющих доступа к централизованному отоплению и не использующих газ или электроэнергию для обогрева помещений.
Размер выплат будет рассчитываться индивидуально в зависимости от уровня доходов домохозяйств.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году уже более 360 тысяч домохозяйств воспользовались этой поддержкой, получив 2,8 млрд. грн. Предполагается, что в этом отопительном сезоне будет обеспечено поддержкой на приобретение угля или топливной древесины для обогрева жилья в отопительный период около 500 тыс. домохозяйств, из них: 375,8 тыс. домохозяйств — за счет государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023−2024 годов), 92 тыс. домохозяйств — за счет УВКБ ООН.
  • Общая сумма поддержки от Управления Верховного комиссара ООН будет составлять 30 миллионов долларов, что позволит улучшить условия жизни многих украинских семей в это сложное время. Эта инициатива является важным шагом по обеспечению энергетической безопасности и социальной защиты для всех граждан Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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