Украинцы могут получать только один вид пенсии — Finance.ua

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Украинцы могут получать только один вид пенсии

Личные финансы
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Украинцы могут получать только один вид пенсии
Украинцы могут получать только один вид пенсии
Украинцы имеют право на разные виды пенсий, однако получать могут только одну.
Об этом напомнила начальник отдела применения пенсионного законодательства в ГУ Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Оксана Олефир.
Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», есть следующие виды пенсии:
  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с утратой кормильца.
Однако лицу, имеющему право на различные виды пенсий, может назначаться только один из этих видов пенсии по его выбору.
При этом по желанию можно изменить вид пенсии, обратившись с соответствующим заявлением в управление Пенсионного фонда Украины.
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Как изменить вид пенсии

При переводе с одного вида пенсии в другой учитывается заработная плата человека за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года и до месяца обращения за переводом с одного вида пенсии на другой. По желанию (если это будет выгодно) дополнительно к этому периоду может быть учтена зарплата еще за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.
Для перевода с одного вида пенсии на другой пенсионер добавляет к заявлению пакет документов в зависимости от выбранного вида пенсии:
  • оригинал паспорта;
  • оригинал и копия идентификационного кода заявителя;
  • оригинал трудовой книжки;
  • оригинал диплома, если учился на дневном отделении;
  • оригинал военного билета, если лицо проходило военную службу, или справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ГНС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Государственной уголовно-исполнительной службы, ГСЧС о периодах службы;
  • по желанию справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев до 01 июля 2000;
  • справку о прохождении военной службы, начисленных суммах денежного довольствия и уплаченных страховых взносах, в случае если за период с 01 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава.
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Напомним, пенсия по возрасту может назначаться автоматически — без обращения в Пенсионный фонд.
Так, лицо может предоставить дополнительную информацию о себе в любое время, заполнив анкету на портале электронных услуг ПФУ. Для этого:
  • войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID;
  • в меню слева выберите «Популярные услуги» — «Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту» и заполните ее — добавьте то, чего не хватает и исправьте неточности;
  • загрузите скан-копии необходимых документов;
  • заполнив все поля, нажмите «Сформировать заявление».
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По материалам:
Finance.ua
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