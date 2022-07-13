Украинцы могут получать только один вид пенсии — Finance.ua

Украинцы могут получать только один вид пенсии Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинцы могут получать только один вид пенсии

Украинцы имеют право на разные виды пенсий, однако получать могут только одну.

Об этом напомнила начальник отдела применения пенсионного законодательства в ГУ Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Оксана Олефир.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», есть следующие виды пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;



в связи с утратой кормильца.



Однако лицу, имеющему право на различные виды пенсий, может назначаться только один из этих видов пенсии по его выбору.

При этом по желанию можно изменить вид пенсии, обратившись с соответствующим заявлением в управление Пенсионного фонда Украины.

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Как изменить вид пенсии

При переводе с одного вида пенсии в другой учитывается заработная плата человека за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года и до месяца обращения за переводом с одного вида пенсии на другой. По желанию (если это будет выгодно) дополнительно к этому периоду может быть учтена зарплата еще за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Для перевода с одного вида пенсии на другой пенсионер добавляет к заявлению пакет документов в зависимости от выбранного вида пенсии:

оригинал паспорта;

оригинал и копия идентификационного кода заявителя;

оригинал трудовой книжки;

оригинал диплома, если учился на дневном отделении;

оригинал военного билета, если лицо проходило военную службу, или справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ГНС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Государственной уголовно-исполнительной службы, ГСЧС о периодах службы;

по желанию справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев до 01 июля 2000;

справку о прохождении военной службы, начисленных суммах денежного довольствия и уплаченных страховых взносах, в случае если за период с 01 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава.

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Напомним, пенсия по возрасту может назначаться автоматически — без обращения в Пенсионный фонд.

Так, лицо может предоставить дополнительную информацию о себе в любое время, заполнив анкету на портале электронных услуг ПФУ. Для этого:

войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID;

в меню слева выберите «Популярные услуги» — «Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту» и заполните ее — добавьте то, чего не хватает и исправьте неточности;

загрузите скан-копии необходимых документов;

заполнив все поля, нажмите «Сформировать заявление».

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