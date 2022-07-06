Пенсия по потере кормильца: какие документы нужны — Finance.ua

Пенсия по потере кормильца: какие документы нужны Сегодня 19:02 — Личные финансы

Сейчас действуют три программы, которые гарантируют социальные выплаты.

Сегодня можно получить:

выплаты пенсии в случае потери кормильца;

программа пенсий в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих (7 800 грн — на каждого из родителей и супругов; 6 100 грн — на каждого ребенка);

пенсии по потере кормильца для родственников пропавших без вести людей.

Итак, пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа.

При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Таким членам семьи пенсия назначается на весь период, в течение которого они считаются нетрудоспособными.

Кстати, семья кормильца, для которых его помощь была основным источником дохода, но которые и сами получают пенсию, имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Как получить пенсию по потере кормильца?

При наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от региона.

Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку Пенсионный фонд владеет Реестром застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, которая официально работала.

Также можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua — в разделе Назначение пенсии.

К заявлению необходимо обязательно приложить документы:

документы о месте жительства (регистрации) лица;

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его без вести пропавшим;

документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца без вести пропавшим или объявления его умершим;

справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений об обучении по дневной форме обучения;

справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей, дедушка, бабушка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) восьми лет;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

экспертное заключение об установлении причинной связи смерти кормильца с воздействием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (кроме жен (мужей), которые потеряли кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, и обратились за назначением пенсии в связи с потерей кормильца);

документ, полученный от воинской части или районного (городского) военного комиссариата или иного военного учреждения, удостоверяющий дату и причину смерти военнослужащего;

документы о стаже.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.