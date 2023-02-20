Украинцы могут лишиться льгот в Литве: как предотвратить — Finance.ua

Украинцы могут лишиться льгот в Литве: как предотвратить Сегодня 21:06 — Личные финансы

Тысячи украинских беженцев в Литве рискуют лишиться статуса временной защиты, если не подадут заявления о его продлении. Срок текущих разрешений истекает 4 марта 2023 года.

Проблема может затронуть более 20 тысяч украинцев в этой стране, сообщает delfi.lt

4 марта 2023 года у большинства украинцев истекает срок действия разрешений на проживание в Литве, им нужно будет выдавать новые.

Читайте также Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием

«Если украинцы не подадут свои заявления, часть военных беженцев будут отмечены как не имеющие разрешения на проживание в Литве», — предупреждает глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

В августе в закон были внесены изменения, позволяющие выдавать вид на жительство уже на два года. Однако беженцы, получившие разрешение всего на один год, должны его продлить. Поэтому через местные власти призывают украинцев обратиться за продлением документа.

«Немного настораживает, что мы сейчас заменили более 25 тысяч разрешений, а это значит, что кроме части выехавших еще 25 тысяч, находящихся в Литве, не подали заявления. 5 марта, когда их виды на жительство будут недействительными, они будут обозначены во всех системах как не имеющие вида на жительство и не смогут получить все льготы, например, лекарства в аптеках», — отметила чиновник.

Читайте также Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси

Беженцам выдаются пластиковые карты установленного образца — разрешения на проживание в Литве. Украинцы до середины сентября 2022 года получали временное разрешение на проживание на год.

Как сообщает Департамент миграции, украинские беженцы, которые вовремя не заменят вид на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами:

при получении некоторых медицинских услуг;

оформлении социальной помощи;

пособия на детей;

оформлении расходов на отопление жилья;

компенсации за горячую или холодную воду.

Тем, кто прибыл в Литву в середине осени, получил вид на жительство сразу на два года, менять документы не нужно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.