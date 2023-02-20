Украинцы могут лишиться льгот в Литве: как предотвратить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут лишиться льгот в Литве: как предотвратить

Личные финансы
34
Тысячи украинских беженцев в Литве рискуют лишиться статуса временной защиты, если не подадут заявления о его продлении. Срок текущих разрешений истекает 4 марта 2023 года.
Проблема может затронуть более 20 тысяч украинцев в этой стране, сообщает delfi.lt.
4 марта 2023 года у большинства украинцев истекает срок действия разрешений на проживание в Литве, им нужно будет выдавать новые.
Читайте также
«Если украинцы не подадут свои заявления, часть военных беженцев будут отмечены как не имеющие разрешения на проживание в Литве», — предупреждает глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
В августе в закон были внесены изменения, позволяющие выдавать вид на жительство уже на два года. Однако беженцы, получившие разрешение всего на один год, должны его продлить. Поэтому через местные власти призывают украинцев обратиться за продлением документа.
«Немного настораживает, что мы сейчас заменили более 25 тысяч разрешений, а это значит, что кроме части выехавших еще 25 тысяч, находящихся в Литве, не подали заявления. 5 марта, когда их виды на жительство будут недействительными, они будут обозначены во всех системах как не имеющие вида на жительство и не смогут получить все льготы, например, лекарства в аптеках», — отметила чиновник.
Читайте также
Беженцам выдаются пластиковые карты установленного образца — разрешения на проживание в Литве. Украинцы до середины сентября 2022 года получали временное разрешение на проживание на год.
Как сообщает Департамент миграции, украинские беженцы, которые вовремя не заменят вид на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами:
  • при получении некоторых медицинских услуг;
  • оформлении социальной помощи;
  • пособия на детей;
  • оформлении расходов на отопление жилья;
  • компенсации за горячую или холодную воду.
Тем, кто прибыл в Литву в середине осени, получил вид на жительство сразу на два года, менять документы не нужно.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.