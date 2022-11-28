Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием — Finance.ua

Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием Сегодня 09:45 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Герман Галущенко проинформировал литовского коллегу о чрезвычайных разрушениях, причиненных украинской энергетической инфраструктуре в результате масштабных ракетных обстрелов со стороны россии. В то же время, он отметил, что украинские энергетики работают круглосуточно для возобновления энергоснабжения.

Невероятными усилиями ремонтных бригад со всей Украины сегодня удалось вернуть электроснабжение Херсона. «Учитывая значительные повреждения в энергосистеме, сейчас энергетики нуждаются в оборудовании и материалах», — подчеркнул Герман Галущенко. Дайнюс Крейвис выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и дальше.

Так, на днях из Литвы в Украину отправлено 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности.

В целом Литва намерена предоставить 252 трансформатора. Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 миллиона евро. Герман Галущенко поблагодарил литовских партнеров за оперативную помощь.

«Литва всегда была нам надежным партнером и другом. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказываете Украине на всех уровнях. Я убежден, что единство и солидарность помогут нам противостоять нашему общему врагу и принесут победу над агрессором», — подчеркнул Герман Галущенко.

С начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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