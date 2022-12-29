Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси — Finance.ua

Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси

Служба расследования финансовых преступлений Литвы, обеспечивающая исполнение санкций ЕС против россии из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ). На встрече, помимо прочего, они обсудили введение санкций против россии.

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В настоящее время именно служба расследования финансовых преступлений обеспечивает выполнение международных санкций в Литве. Согласно ее данным, общая сумма поступлений замороженных средств составляет более 85 млн евро:

9 юридических лиц из россии — 77 млн евро;

6 юридических и 1 физическое лицо из беларуси — 9 млн евро.

Напомним, по состоянию на декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из россии на сумму около 5 млрд евро.

Венгрия, в свою очередь, заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.

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