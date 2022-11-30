ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины — Finance.ua
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ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

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ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины
ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы затем передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, причиненного войной рф.
Об этом она сказала в своем обращении в среду, сообщает «Европейская правда».
«россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она причинила. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и возместить расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить россию заплатить».
Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", — заявила фон дер Ляен.
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Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру управления этими средствами и их инвестирование.
«Потом мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы россия выплатила полную компенсацию за ущерб, причиненный Украине», — отметила президент Еврокомиссии.
Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.
По материалам:
Економічна Правда
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