ЕС уже заморозил российских активов на 68 миллиардов евро — Politico — Finance.ua
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ЕС уже заморозил российских активов на 68 миллиардов евро — Politico

Фондовый рынок
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ЕС уже заморозил российских активов на 68 миллиардов евро — Politico
ЕС уже заморозил российских активов на 68 миллиардов евро — Politico
Европейский Союз уже заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро — большинство из которых находятся в Бельгии.
Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
При этом на Бельгию приходится 50 млрд евро из 68 млрд евро.
Люксембург занимает второе место с 5,5 млрд евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на них приходится более 90 процентов замороженных активов.
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«А вот сколько именно российских золотовалютных резервов заморожено в ЕС, в Евросоюзе не знают. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 миллиарда евро с отметкой «в процессе оценивания, поэтому не для цитирования», — пишет издание.
Сейчас Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, признающий уклонение от санкций уголовным преступлением.
«Проблемой, как ни странно, является Польша, которая тормозит этот процесс. Хотя Варшава полностью поддерживает решение, ей сначала нужно принять национальный закон, что она сейчас и делает», — пишет Politico со ссылкой на источники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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