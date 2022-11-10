Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов — Finance.ua
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Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов

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Британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащих российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав Министерства финансов, россия опередила Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании.
«Мы ввели самые строгие санкции против россии, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим путину добиться успеха в этой жестокой войне», — сказал Эндрю Гриффит из Министерства финансов.
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в россии, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и известных политиков.
Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда москва ввела войска в Украину.
Объем замороженных российских активов на 6 млрд фунтов больше суммы, указанной во всех остальных британских режимах санкций.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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