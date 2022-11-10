Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов — Finance.ua

Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов Сегодня 15:31

Британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащих российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.

Об этом сообщает Reuters

По данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав Министерства финансов, россия опередила Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании.

«Мы ввели самые строгие санкции против россии, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим путину добиться успеха в этой жестокой войне», — сказал Эндрю Гриффит из Министерства финансов.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в россии, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и известных политиков.

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда москва ввела войска в Украину.

Объем замороженных российских активов на 6 млрд фунтов больше суммы, указанной во всех остальных британских режимах санкций.

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