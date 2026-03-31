Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС — причины Сегодня 17:23 — Личные финансы

Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС — причины

Украинские беженцы начали массово покидать Финляндию — одну из наиболее экономически стабильных стран Евросоюза. Приблизительно 90 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны, около 40 тысяч уже уехали.

Об этом сообщило финское издание Yle . Таким образом, Финляндию оставила почти половина людей, искавших там временную защиту.

Причины

Одной из ключевых причин называют неопределенность относительно будущего. Уже в следующем году завершается действие программы временной защиты в ЕС, и для того чтобы остаться, украинцам нужно иметь работу. Впрочем, именно с трудоустройством в Финляндии возникают самые большие затруднения:

языковой барьер,

высокие требования работодателей,

нехватка вакансий.

Большинство компаний требуют знания финского языка, в то время как английского часто недостаточно. К тому же уровень безработицы в стране остается одним из самых высоких в Европе.

Примеры

О сложностях интеграции свидетельствуют и личные истории. 25-летняя украинка Владислава Онуфриенко рассказала, что, несмотря на опыт работы и знание нескольких языков, не смогла найти стабильную работу после закрытия университетской столовой, где она работала. В конце концов девушка решила уехать из страны.

Похожая ситуация и у инженера-строителя из Мариуполя Андрея Каминского. Он регулярно посылает десятки резюме, но почти не получает ответов. Из-за отсутствия перспектив мужчина также решил покинуть Финляндию.

Куда уезжают

Чаще украинцы выбирают для переезда другие страны ЕС, в частности Эстонию или Испанию, где, по их словам, проще найти работу и адаптироваться. В то же время, часть беженцев возвращается в Украину.

