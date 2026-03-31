Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС — причины
Украинские беженцы начали массово покидать Финляндию — одну из наиболее экономически стабильных стран Евросоюза. Приблизительно 90 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны, около 40 тысяч уже уехали.
Об этом сообщило финское издание Yle. Таким образом, Финляндию оставила почти половина людей, искавших там временную защиту.
Причины
Одной из ключевых причин называют неопределенность относительно будущего. Уже в следующем году завершается действие программы временной защиты в ЕС, и для того чтобы остаться, украинцам нужно иметь работу. Впрочем, именно с трудоустройством в Финляндии возникают самые большие затруднения:
- языковой барьер,
- высокие требования работодателей,
- нехватка вакансий.
Большинство компаний требуют знания финского языка, в то время как английского часто недостаточно. К тому же уровень безработицы в стране остается одним из самых высоких в Европе.
Примеры
О сложностях интеграции свидетельствуют и личные истории. 25-летняя украинка Владислава Онуфриенко рассказала, что, несмотря на опыт работы и знание нескольких языков, не смогла найти стабильную работу после закрытия университетской столовой, где она работала. В конце концов девушка решила уехать из страны.
Похожая ситуация и у инженера-строителя из Мариуполя Андрея Каминского. Он регулярно посылает десятки резюме, но почти не получает ответов. Из-за отсутствия перспектив мужчина также решил покинуть Финляндию.
Куда уезжают
Чаще украинцы выбирают для переезда другие страны ЕС, в частности Эстонию или Испанию, где, по их словам, проще найти работу и адаптироваться. В то же время, часть беженцев возвращается в Украину.
