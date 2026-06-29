Украинцы хотят зарабатывать больше: какие доходы считают комфортными (инфографика)
Большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такими доходами располагают всего лишь от 9% до 18% жителей разных регионов.
Об этом говорится в соцопросе издания «Слово и дело».
Киев
У столицы самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают лишь 6% опрошенных.
Еще треть киевлян получает от 15 до 25 тыс. грн в месяц, но желаемым такой доход назвали только 13,1%.
Самым популярным вариантом среди жителей столицы стал доход от 25 до 50 тыс. грн — его комфортным считают 38,1% респондентов. На самом же деле такой уровень дохода лишь 18,8%.
Также Киев лидирует по доле людей, которые хотели бы зарабатывать от 50 до 70 тыс. грн — таких 22,6%, хотя реально этот доход имеют только 9,4%.
Север
В северных областях страны более 60% опрошенных сообщили о доходе до 15 тыс. грн. в месяц. При этом комфортным его считают всего 6% респондентов.
Больше всего жителей региона хотели бы получать от 25 до 50 тыс. грн ежемесячно. Однако фактически такой доход получают лишь 12,1% опрошенных.
Еще 19% назвали желаемым доходом сумму от 50 до 70 тыс. грн., тогда как реально ее получают всего 3% респондентов.
Центр
Именно в центральных областях зафиксирована наибольшая доля людей с доходом до 15 тыс. грн — 67,6%.
Доход от 15 до 25 тыс. грн имеют 16,7% опрошенных, а комфортным считает почти каждый третий житель региона.
Около трети респондентов хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя реально у таких доходов всего 7,5%.
Запад
На западе Украины доходы до 15 тыс. грн имеют 59,8% опрошенных. В то же время, комфортным его назвали лишь 10,5%.
Ежемесячный доход от 15 до 25 тыс. грн получают 15% респондентов, в то время как желанным его считают 22,9%.
Чаще всего жители западных областей называли комфортным доход от 25 до 50 тыс. грн. Такую сумму хотела бы получать треть опрошенных, хотя фактически ее только 13,2%.
Восток
На востоке страны более половины опрошенных (51,9%) получают доход до 15 тыс. грн в месяц.
Доход от 15 до 25 тыс. грн. получают 18,5% жителей региона, а комфортным его считает примерно каждый четвертый.
Еще почти треть респондентов хотела бы иметь доход от 25 до 50 тыс. грн, тогда как реально его только 13,6%. Доход от 50 до 70 тыс. грн получают 3,7%, но желанным его назвали 21% опрошенных.
Юг
На юге более половины жителей (57%) живут на доходы до 15 тыс. грн в месяц. Для комфортной жизни такой суммы достаточно 10,3% респондентов.
Доход от 15 до 25 тыс. грн. имеют 23,7% опрошенных, а комфортным его считают 22,2%.
Самый большой разрыв наблюдается в категории от 25 до 50 тыс. грн. Такой доход получают лишь 9,1% жителей региона, тогда как желаемым его назвали 36,2%.
Кроме того, 15,7% опрошенных хотели бы получать от 50 до 70 тыс. грн в месяц, хотя фактически такой доход получают лишь 2,2%.
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