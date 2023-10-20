Украинцы хотят работать онлайн: где самый большой прирост зарплаты (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы хотят работать онлайн: где самый большой прирост зарплаты (инфографика)

Личные финансы
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Украинцы хотят работать онлайн: где самый большой прирост зарплаты (инфографика)
Украинцы хотят работать онлайн: где самый большой прирост зарплаты (инфографика)
Как пишет Work.ua, самый большой выбор кандидатов имеют работодатели, предлагающие дистанционную работу. Они получают в пять раз больше откликов, чем в среднем на рынке труда.
Традиционно дефицит кадров обошел IT-индустрию. Здесь рекрутерам приходится прорабатывать десятки, а то и сотни откликов соискателей. В частности, на должности Front-end программиста в среднем присылают 230 резюме, тестировщика — 111, javascript-программиста — 105, программиста Java — 72.
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Однако даже здесь конкуренция постепенно снижается, если сравнить с июнем.
Также высокую конкуренцию мы видим на должности, обычно предусматривающие удаленную занятость:
  • ретушер,
  • видеомонтажер,
  • администратор интернет-магазина.
Зато едва удается получить один отклик на вакансии по должностям, требующим узкой специализации:
  • эндокринолог, гастроэнтеролог,
  • горняк, инструментальщик,
  • электрослесарь, кровельщик,
  • сборщик верха обуви,
  • инженер по инвентаризации.
Украинцы хотят работать онлайн: где самый большой прирост зарплаты (инфографика)

Пятая часть соискателей в столице и Киевской области

В августе на рынке труда создали или обновили резюме 335 908 искателей. Среди них 59% женщин и 41% мужчин. Больше всего прибыло кандидатов по таким должностям: стилист, SMM-специалист, консьерж, программист WordPress, финансовый консультант, закройщик, офис-менеджер, мастер маникюра, коллектор.
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Наибольший прирост желающих найти новую работу на западе страны:
  • в Тернопольской,
  • Волынской,
  • Хмельницкой областях.
Однако по количеству соискателей лидирует Киевщина — здесь зарегистрировано 20% всех активных кандидатов. Еще 13% людей хотят получить дистанционную работу. Также среди лидеров по количеству ищущих работу Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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По материалам:
Finance.ua
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