Украинцы едут на заработки в Польшу, а поляки на Запад из-за экономической ситуации — Finance.ua

Украинцы едут на заработки в Польшу, а поляки на Запад из-за экономической ситуации Сегодня 11:00 — Личные финансы

Украинцы едут на заработки в Польшу, а поляки на Запад из-за экономической ситуации

С начала ноября на польском рынке труда наблюдается уменьшение количества вакансий на 20% вследствие роста затрат на энергоносители, спада промышленного производства в некоторых сферах экономики и инфляции.

Украинцы продолжают выбирать Польшу как основное направление экономической миграции. Однако массовый выезд за границу из-за потери работы в Украине и ракетных ударов пока не зафиксирован. Из-за инфляции и роста цен поляки снова все чаще стали выезжать за границу на заработки.

Такую тенденцию отмечают эксперты Миграционной платформы EWL.

Во многих отраслях польской экономики все еще не хватает работников. Согласно данным Министерства семьи и социальной политики Польши, уровень безработицы в октябре составил 5,1%, то есть такой же, как и месяцем ранее — в сентябре.

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«Работа в Польше есть, однако количество вакансий уменьшилось по сравнению с сентябрем-октябрем, когда выбор был шире. К сезонному спаду добавился экономический фактор — некоторые предприятия уменьшают производство из-за стоимости энергоносителей и неуверенности в стабильной покупательной способности населения в ближайшее время», — утверждает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Где ищут работу украинцы в Польше

Украинцы, не знающие польского языка и не имеющие опыта, ищут работу в области e-commerce и логистике. Это работа на складах, связанная с комплектацией заказов. Простая физическая работа, где можно заработать сезонно или работая долгий срок, есть на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на заводах автопрома (изготовление деталей и аксессуаров для автомобилей).

Наибольшее отсутствие рабочей силы испытывает транспортная отрасль, где 61% компаний задекларировали в октябре, что в значительной степени замедляет их деятельность. По данным Польского экономического института, для 54% строительных компаний нехватка работников — самое большое препятствие для функционирования — на строительных площадках работали многие мужчины из Украины. Также не хватает высококвалифицированных работников технических специальностей (слесарей, операторов машин).

Стали чаще выезжать из-за обстрелов

Как свидетельствуют данные Пограничной службы Польши, массированные ракетные удары в октябре и ноябре и разрушение критической инфраструктуры не повлекли за собой массового выезда украинцев за границу.

«В Польшу и другие страны ЕС едут преимущественно работать. Те же украинцы, которые работают за рубежом, пока в ожидании развития ситуации на родине и решают — оставаться ли за границей на праздники и работать или возвращаться домой», — рассказывает Марцин Колодзейчик.

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Из-за роста цен поляки снова активно стали ездить на заработки в западные страны ЕС. Только за год интерес к предложениям работы за границей возрос вдвое. По данным сайта OLX, с начала года более 340 тыс. человек связались с рекрутерами, предлагающими работу за пределами Польши. Чаще всего поляки едут в Германию и Великобританию.

«Мы заметили, что больше всего работой за границей стали интересоваться с сентября. Инфляция стала очень ощутимой для польских семей. Разница между заработками в Польше и на Западе существенна, поэтому поляки стали снова искать возможности заработать за границей», — убеждает Марцин Колодзейчик.

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