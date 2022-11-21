Зарплаты в Украине возобновили рост, однако сокращение рабочих мест продолжается — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Зарплаты в Украине возобновили рост, однако сокращение рабочих мест продолжается Сегодня 12:50 — Фондовый рынок

Средняя номинальная зарплата в Украине осенью возобновилась до уровня 2022 года и в октябре продемонстрировала рост на 3% в годовом исчислении. Об этом говорится в исследовании рынка труда в Украине, который совместно провели Алексей Блинов, начальник Аналитического отдела Sense Bank и Симеон Дянков, директор группы исследователей по финансовым рынкам Лондонской школы экономики, доверенное лицо Sense Bank. Результаты исследования были опубликованы в европейском исследовательском центре VoxEU/CEPR.

В условиях приостановки официальных статистических публикаций о рынке труда в Украине авторы исследования использовали альтернативный подход к оценке динамики зарплат, опираясь на агрегированные данные зарплатных платежей в 2021-2022 годах, осуществленных через Sense Bank, который является одним из крупнейших частных банков Украины.

Авторы исследования определили высокую волатильность зарплат в первые месяцы военного вторжения, что было обусловлено прежде всего изменением ритмичности выплат в частном секторе в первые дни этого беспрецедентного кризиса. Впрочем, летом средняя номинальная зарплата в Украине стабилизировалась на уровне средних показателей 2021 года, а в сентябре-октябре 2022 продемонстрировала небольшой рост на 3% к соответствующему месяцу предыдущего года. По итогам 10 месяцев 2022 года рост номинальных зарплат оценен в 5%.

Исследователи отмечают значительное расслоение по динамике зарплат в частном и государственном секторах экономики в пользу последнего. Так, в производительной экономике в первые месяцы осени средние зарплаты были еще на 6% ниже прошлогодних, в то время как в секторе публичных услуг рост зарплат превышал 20% в годовом измерении.

Впрочем, ускорение инфляции приводит к понижению реальных зарплат украинских работников. Их сокращение по итогам 10 месяцев 2022 оценено в 11%. Стоит отметить, что восстановление номинальных зарплат способствовало стабилизации динамики реальных зарплат, которое в последние месяцы составляет в среднем 18% в годовом измерении.

Соединив полученные результаты по динамике средних зарплат с данными о поступлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), взысканного с наемных работников, авторы исследования получили оценку сокращения рабочих мест в Украине в 2022 году. По их расчетам, на сентябрь потеряли работу 13% официально наемных работников, причем тенденция до сих пор указывает на дальнейшее увольнение рабочей силы.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работает около 5 тыс. сотрудников.

Альфа банк По материалам:

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