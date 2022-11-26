Реальные зарплаты снижаются: сколько в среднем зарабатывают в Польше — Finance.ua

Реальные зарплаты снижаются: сколько в среднем зарабатывают в Польше Сегодня 10:03 — Личные финансы

Реальные зарплаты снижаются: сколько в среднем зарабатывают в Польше

В октябре 2022 года средняя заработная плата в крупных и средних польских компаниях составила около 6700 злотых брутто. Стоит отметить, что доходы, о которых сообщают официальные лица ZUS, выражены в валовых суммах, а вот «на руки» работники в Польше получают значительно меньше.

Итак, по итогам октября средняя зарплата-брутто составила 6700 злотых. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году показатель вырос на 13%, о чем свидетельствуют последние данные Главного управления статистики. Да, зарплаты поляков выросли, однако это повышение полностью поглотила инфляция. В реальном выражении заработки поляков снизились почти на 5%.

Положительными остаются только данные о занятости, неожиданно возросшей более месяца назад.

Среднестатистический житель Польши заработал в октябре 2022 года примерно на 770 злотых больше года назад. Средняя зарплата в секторе предприятий (в компаниях, где работает более 9 человек) выросла до 6688 злотых брутто.

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Так что за последние 12 месяцев можно говорить о повышении зарплат на уровне 13%. В сентябрьском отчете Главного статистического управления Польши рост составил 14,5%. Таким образом, эксперты могут говорить о замедлении динамики роста заработной платы, которое еще с февраля выражается двузначными цифрами.

Последние данные стали неприятной неожиданностью для экономических экспертов, прогнозировавших средний уровень зарплаты за октябрь на уровне 14%.

Повышение оплаты труда более чем на десяток процентов — может звучать как хорошая новость для работников, которые фактически его испытывают. Однако следует знать, что зарплаты в реальном выражении в Польше уменьшаются. Они растут только номинально, но медленнее, чем растут цены. Так, в октябре инфляция составила 17,9%.

Польские эксперты обеспокоены распространением такого опасного для экономики явления, как спираль «цена-зарплата». Оно очень усложняет контроль за ростом инфляции, поскольку чем больше растут цены, тем большую зарплату требуют работники, а это в свою очередь ведет к росту расходов для предпринимателей, а значит, и подорожанию товаров. Кроме того, на горизонте наблюдается сильнейшее замедление экономики.

Да есть и хорошие новости. В октябре 2022 года уровень трудоустройства в Польше оказался выше на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, экономисты прогнозировали рост на 2,2-2,3%, как было в сентябре.

Какую среднюю зарплату получают работники в Польше «на руки»

После отчисления из официальной зарплаты всех необходимых страховых и налоговых взносов среднестатистический польский работник, нанятый по трудовому договору, получает в среднем около 4 800 злотых.

Следует также помнить, что данные ZUS включают в себя только крупные и средние компании в Польше.

Так, управление не принимает во внимание деятельность фирм с менее чем десятью работниками, а также работающих по гражданско-правовым договорам. С их учетом размер средней зарплаты был бы меньше.

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