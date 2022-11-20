Сколько украинцев в Польше арендуют жилье самостоятельно — Finance.ua

Сколько украинцев в Польше арендуют жилье самостоятельно Сегодня 18:16 — Недвижимость

Сколько украинцев в Польше арендуют жилье самостоятельно

Украинские беженцы в Польше в следующем году должны платить за проживание в пансионатах или общежитиях, которые до сих пор оплачивало государство.

Новые правила касаются трудоспособных жителей Украины, которые могут зарабатывать и самостоятельно оплачивать проживание. В каких видах жилья живут украинцы в Польше и кто это оплачивает, рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

Какие новые правила для беженцев будут введены в Польше

Изменения в специальный закон о помощи украинцам будут рассматривать в конце ноября. Согласно проекту, с января 2023 украинцы в коллективных центрах, включая общежития, санатории и пансионаты, будут платить 50% стоимости своего проживания через 3 месяца пребывания в таком жилье.

Ожидается, что за это время они устроятся на работу и смогут переехать в арендуемое жилье. Если они не трудоустроятся, то в следующие 3 месяца плата за коллективное жилье будет составлять 100%.

Такие правила не будут касаться людей, которые не смогут работать — пенсионеров, многодетных матерей, людей с инвалидностью. Для них проживание будет оставаться бесплатным. Между тем, по данным польских властей, в стране уже трудоустроились более двух третей беженцев трудоспособного возраста.

В каком жилье живут украинцы в Польше

Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal исследовал, в каком типе жилья проживают наши люди и кто за это платит. Опрос был проведен в первой половине ноября 2022 года. Участие в нем приняли 1700 украинцев в разных регионах Польши.

Оказалось, что:

52% украинцев живут в квартирах;

18% — в общежитиях или хостелах;

10% — в частных домах;

10% — приютили поляки у себя дома;

6% — в пансионатах или базах отдыха;

4% — в отелях.

Кто оплачивает жилье для украинцев

Изменения в законодательстве по оплате проживания могут касаться незначительной части беженцев, которые нашли убежище в Польше.

Так, аналитики обнаружили, что:

58% опрошенных снимают жилье за свой счет;

22% — обеспечивают жильем работодатели;

10% респондентов приютили поляки, которым правительство платит компенсацию;

5% жилье оплачивает правительство;

5% — помогают благотворительные организации.

Условия проживания устраивают 76% респондентов, а 24% планируют сменить жилье в ближайшее время.

«Хотя Польша создала больше всего программ для проживания беженцев среди всех европейских стран, большинство украинцев решают жилищные вопросы за свой счет», — обращает внимание Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В Польше дорогая аренда квартир, но достаточно много вариантов для комфортного проживания. Например, популярна практика, когда поляки предоставляют убежище украинцам у себя дома, получая за это компенсацию от государства в размере 40 злотых (320 грн) в сутки за каждого украинца, отмечают в компании.

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Также часто украинцы арендуют большие квартиры совместно на несколько семей, что дешевле отдельного жилья.

«Самый выгодный вариант — проживание за средства предприятия. Польские работодатели конкурируют между собой за украинцев, поэтому пытаются создать максимально комфортные условия для своих сотрудников», — обращает внимание Анна Джоболда. Она добавляет, что в большинстве своем такое жилье имеет должное качество, даже если это хостел или общежитие.

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