Украинцев ждет очередная волна сокращений: прогноз рынка труда на 2023 год — Finance.ua

Украинцев ждет очередная волна сокращений: прогноз рынка труда на 2023 год Сегодня 17:13 — Личные финансы

Украинцев ждет очередная волна сокращений: прогноз рынка труда на 2023 год

К концу года в Украине ожидается достаточно высокий уровень безработицы, а под Новый год или сразу после него во многих компаниях произойдет очередная волна сокращений.

Такое мнение в комментарии UBR.ua озвучила руководитель рекрутингового направления и Executive search портала Grc.ua Наталья Слинько.

По ее словам, причин для этого несколько. «Во-первых, далеко не все предприятия возобновили свою работу. А во-вторых, конец года — это время подводить итоги. Поэтому еще определенное количество людей, скорее всего, покинут свои компании в результате сокращений», — говорит Слинько.

Она также отметила, что на этот процесс сегодня сильно влияет ситуация с перебоями в электроснабжении. Не все компании могут обеспечить постоянную работу, а деньги на удержание штата тратятся немалые.

«Поэтому уже сегодня мы видим рост претендентов. Зато количество вакансий сократилось втрое», — сказала Слинько.

Чтобы выжить, многие компании вынуждены переезжать в новые офисные центры, обеспечивающие бесперебойную поставку электроэнергии.

«Это сильно увеличивает расходы на содержание, но компаниям в таком случае не нужно заниматься поиском путей для самостоятельной генерации и закупкой тех же Starlink. Второй вариант — компании ищут коворкинги. Если же компания имеет свой офис, то большинство таких компаний, как свидетельствует практика, уже обеспечили себя элементами генерации или сохранения энергии», — сказала нам Слинько.

Читайте также Предновогодняя подработка: вакансии для ищущих сезонную работу

Также, по ее словам, компании стали более гибкими что касается рабочего графика.

«Если мы говорим о компаниях, которые завязаны на работе с клиентами, то они просто не могут перейти на другой режим работы. Просто потому что звонить и общаться с клиентами нужно тогда, когда клиенты на связи. Но малый бизнес очень адаптивен. Я вижу, что они сейчас общаются с клиентами в любое время. Также многие руководители спокойнее относятся к тому, что их сотрудник работает не по графику с 10:00 до 19:00, а когда у него есть возможность. Хоть ночью, главное, чтобы был результат», — говорит эксперт.

Что будет с рынком труда в следующем году? Ответ на этот вопрос будет зависеть от ряда факторов. Но понятно одно — все будут существовать и работать в новых условиях, а 23 февраля 2022 года больше не наступит никогда.

«Определенные изменения на рынке труда будут происходить. Но очень многое будет зависеть от самих людей. Нужно менять подходы в поиске работы, переквалифицироваться, если нужно, и смотреть на те сферы, где больше вакансий. А это обычно ритейл и продажи. То есть людям нужно будет осваивать новые навыки. От этого и будет зависеть их трудоустройство», — говорит Слинько.

Не последнюю роль, по ее словам, в этом процессе может сыграть и государство. В первую очередь, если будет поддерживать проекты переобучения и переквалификации.

«Ведь людям, прежде всего в таком эмоциональном состоянии, очень сложно понять, чем заниматься и как найти работу», — добавила она.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.