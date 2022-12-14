Предновогодняя подработка: вакансии для ищущих сезонную работу — Finance.ua

Предновогодняя подработка: вакансии для ищущих сезонную работу
К сожалению, из-за полномасштабной войны в этом году не будет традиционных елок в центре города и таких любимых и атмосферных ярмарок, где каждый мог найти себе временную подработку. Но Work.ua предлагает 9 вакансий, которые могут обеспечить доход в предновогодние праздники.
Мерчендайзер
Предновогодний и посленовогодний период — это возможность для работодателей и работников заработать больше, чем в любое другое время года. И в этом деле не обойтись без человека, который будет продвигать товар. Поэтому компания IDS Ukraine ищет мерчендайзера на сезон в Мукачево.
В требованиях к кандидату отмечено следующее: желаемый опыт работы в должности мерчендайзера от 6 месяцев, навыки анализа и эффективной коммуникации, умение работать с информацией, наличие медицинской книжки и вакцинации.
В обязанности будет входить посещение торговых точек, выкладка продукции согласно стандартам мерчендайзинга, управление товарным запасом в торговой точке, размещение POS-материалов и прочее.
Курьер
Многие, готовясь к Новому году, всегда забывают что-то купить, и потому без помощи здесь не обойтись. Сеть супермаркетов «Сільпо» ищет на временную работу по срочному договору вежливых и энергичных курьеров:
- Курьер с собственным авто (на сезон), 14 000 грн, Днепр.
- Курьер с личным авто (сезонная работа), 19 000 грн, Киев.
Обязанности: бережная и своевременная доставка заказов и их расчет. Для работы нужно иметь смартфон на базе Android, водительское удостоверение категории «В» и собственное авто.
Компания предлагает гибкий график работы, скидку 30% на продукцию собственного производства (кулинария, пекарня, кондитерские изделия, чай и кофе) и страхование от несчастных случаев на время осуществления доставки.
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Продавец
Ярмарки в этом году ждать не стоит, но все же в некоторых уголках Украины и за рубежом откроются точки продаж сувениров и вкусностей. Поэтому сеть сувенирных магазинов «Крам» ищет:
- Продавца на ярмарку, 15 000-25 000 грн (ставка + %), Буковель (ищут во Львове). Сеть магазинов предлагает график работы с 9:00 до 19:00 и 1 вариативный выходной в неделю, проживание и питание в Буковеле. В обязанности входит активная продажа, консультирование клиентов, раскладывание и учет товаров.
- Продавца на ярмарку, 25 000-50 000 грн (ставка +%), Варшава (ищут во Львове). Ярмарка в Польше продлится с начала декабря до 6 января 2023 года включительно. Работодатель оплачивает проживание в Катовице и стоимость проезда. Выплата зарплаты производится в гривнах в конце сезона. Есть возможность получать аванс. Также будет возможность дальнейшего трудоустройства в магазинах сети. Обязанности: открытие и закрытие торговой точки, консультация покупателей, наблюдение за порядком и прочее. Обязательно знание польского — чтобы понимать покупателей и рекомендовать им товар. Знание английского будет плюсом.
Аниматор
Издавна украинцы верили в святого, приносящего атмосферу добра и праздника на Рождество и Новый год. И это — Святой Николай.
В этом году ищут аниматора, который будет играть роль Святого Николая и черта в театральных постановках на детских праздниках. Оплату обещают сразу после выполнения работы.
Уборщик снега
Зимой не обойтись без людей, которые будут убирать снег с дорог и нормализовать благодаря этому движение транспорта.
- Уборщик снега, 4 000-12 000 грн (почасовая оплата — 100 грн/день и 110 грн/ночь), Киев.
- Тракторист (уборка снега), Черкассы.
- Тракторист для уборки снега, почасовая оплата, Киев.
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