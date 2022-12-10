Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и Starlink: вакансии и зарплаты — Finance.ua
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Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и Starlink: вакансии и зарплаты

Личные финансы
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Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и Starlink: вакансии и зарплаты
Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и Starlink: вакансии и зарплаты
С каждым месяцем рынок труда Украины укрепляется и быстрее адаптируется. Наличие света и связи стало одним из конкурентных преимуществ работодателей.
Об этом сообщает Work.ua.
Как отмечается, конкуренция соискателей продолжает снижаться — минус 7%, если сравнить с октябрем, что свидетельствует о том, что на рынке все меньше украинцев без работы.
Работодатели предлагают кандидатам работу в офисе с генератором, старлинком, дровяным отоплением, укрытием.

Где больше всего и меньше всего вакансий

В ноябре работодатели опубликовали на Work.ua 54696 вакансий. Это всего на 4% меньше, чем в октябре, что связано с сезонным снижением деловой активности. В прошлом году количество вакансий было на 8% меньше в период ноябрь-октябрь.
Инфографика: work.ua
Инфографика: work.ua
После освобождения Херсона количество предложений работы в области возросло почти втрое — до 99 вакансий. В Донецкой области — на 11%, Николаевской — на 9%, Харьковской — на 7%.
Инфографика: work.ua
Инфографика: work.ua
Пятерка областей — лидеров по количеству вакансий не изменилась. Во всех регионах количество вакансий уменьшилось, кроме Ивано-Франковской области, где есть рост на 2% в связи с подготовкой к зимнему туристическому сезону.

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Несколько сложнее найти работу в Харьковской, Киевской и Одесской областях. Меньше всего претендентов на работу на западе страны и в освобожденных и прифронтовых регионах — в Херсонской, Закарпатской, Донецкой, Черновицкой и Николаевской областях.

Какую работу предлагают

Несмотря на тенденции, в категории «Розничная торговля» количество вакансий незначительно выросло. Наибольший же прирост вакансий показывают категории «Охрана, безопасность» +13,5%, «Бухгалтерия, аудит» +6%, «Телекоммуникации и связь» +5%. Соответственно, вакансии, показавшие наибольший прирост в ноябре, — бухгалтер +8%, продавец-консультант +2%.

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Пятерка самых желанных должностей украинцев неизменна:
  • верстальщик;
  • ретушер;
  • специалист чата;
  • администратор салона красоты;
  • вебдизайнер.
Практически отсутствует конкуренция по должностям: горняк, кардиолог, офтальмохирург, врач УЗИ и специалист холодильного оборудования.

Средняя зарплата

Средняя зарплата выросла в Харьковской области +3% к октябрю и достигла среднего уровня по стране — 15 000 грн.
В других областях зарплаты без изменений. Больше всего платят по должностям дистанционно — 22 500 грн и в Киевской области — 17 500 грн.
Инфографика: work.ua
Инфографика: work.ua
Самые высокооплачиваемые не ІТ-должности по средней зарплате:
  • медиабаер — 70 000 грн;
  • водитель-международник — 41 250 грн;
  • визовый менеджер — 37 250 грн;
  • менеджер операционной деятельности, рихтовочных, риелтор — 30 000 грн;
  • ассистент веб-дизайнера, парильщик — 27 500 грн.
Самая маленькая средняя зарплата у уборщиков и санитаров — 8 000 грн.
Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

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По материалам:
Finance.ua
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