Вызовы, стоящие перед работодателями в Украине — опрос Сегодня 15:01

Американская торговая палата в Украине (Палата) вместе с компанией-членом Палаты «Делойт» в Украине провела опрос «Актуальные вопросы управления человеческим капиталом в Украине».

Целью опроса было выявить актуальные вызовы в сфере управления человеческим капиталом, стоящие перед работодателями в Украине, понять текущие действия организаций и приоритеты на 2023 год.

Наибольшими вызовами в сфере управления людьми являются:

безопасность работников (60%),

обеспечение непрерывности рабочих процессов (60%)

и психологическое состояние работников (55%)

Эти результаты сопоставимы с тенденциями по состоянию на май 2022 года.

Более половины опрошенных организаций (58%) сократили численность работников с начала полномасштабной войны. Что касается планов на 2023 год, только 17% организаций планируют сокращение, 35% — не планируют пересмотр численности, еще 25% — затруднились ответить на данный вопрос.

Выезд за границу

В среднем около 70% работников опрошенных организаций не уезжали за границу с начала полномасштабной войны.

Из выезжавших примерно 46% уже вернулись в Украину и находятся здесь постоянно или большинство времени (в среднем 14% от общей численности).

В большинстве опрошенных организаций подавляющая часть управленческой команды находится в Украине.

В основном организации, имеющие работников, которые остаются за границей, сейчас активно не стимулируют их возвращаться, учитывая риски безопасности.

Зарплаты

Подавляющее большинство организаций выплачивали заработную плату в октябре в полном объеме всем работникам (72%) и только 22% — выплачивали части работников в полном объеме, а остальным — не в полном объеме. Такие результаты демонстрируют незначительное улучшение ситуации, если сравнить с тенденцией на конец весны 2022 года.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что планируют пересмотр уровней вознаграждения в 2023 году вне зависимости от хода событий, из них 59% планируют делать это один раз в течение года. В то же время 43% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

Приблизительно четверть организаций (23%) отметили, что пересматривали подход к переменному вознаграждению в 2022 году после начала полномасштабной войны. Чаще всего пересматривали показатели и целевые значения, в основном для некоторых категорий персонала. Столько же респондентов указали, что у них есть планы сделать это в следующем году.

Помощь

71% респондентов отметили, что оказывают дополнительную помощь работникам в Украине. Среди материальной поддержки наиболее распространены медицинское страхование (75%), денежная помощь (71%) и покрытие расходов на мобильную связь (67%). Среди нематериальных — психологическая поддержка (75%), работа по гибкому графику (71%), возможность обучения/переквалификации (46%).

42% опрошенных отметили, что помогают работникам в связи с перебоями с электроснабжением. Наиболее распространенными формами поддержки является предоставление работникам портативных зарядных устройств и рабочих мест (офисов, отделений и т.п.) резервными источниками питания (генераторами).

Главными вызовами в оценке эффективности персонала являются неравномерная рабочая нагрузка в командах (62%), постановка целей в условиях неопределенности (50%) и сложность администрирования процесса в текущих условиях (44%).

Почти все респонденты (88%) отметили, что большинство работников в их организациях сейчас работают либо в гибридном формате, либо дистанционно. Среди ключевых вызовов работы в гибридном формате отмечены трудности с коммуникацией команд (37%) и усложненный процесс адаптации новичков (37%).

Основные направления повышения эффективности работы в гибридном режиме, по мнению респондентов, включают в себя редизайн рабочих процессов и подходов (50%), внедрение соответствующих технологий (43%) и обучение лидеров (37%).

Справка Finance.ua:

Опрос по актуальным вопросам управления человеческим капиталом проходил с 29 ноября по 14 декабря. В нем приняли участие 40 респондентов — топ-менеджеры, лидеры HR-функции и других бизнес-направлений компаний-членов Палаты из разных индустрий.

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