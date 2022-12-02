Украинцев призвали активно готовиться к блэкауту: чем запасаться — Finance.ua
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Украинцев призвали активно готовиться к блэкауту: чем запасаться

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призвали украинцев активно готовиться к возможному длительному блэкауту. В первую очередь запастись едой, теплой одеждой и лекарствами.
«Важно активно подготовиться. Собрать необходимый продуктовый набор, чтобы обеспечить рацион на довольно долгий период, запастись теплой одеждой, подготовить набор лекарств, среди которых — против хронических или сезонных заболеваний», — рассказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий, передает УНИАН.
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Он отметил, что также необходимо максимально утеплить двери и окна. Кроме того, сделать одну комнату в жилье максимально теплой. Это важно прежде всего на тот случай, если из-за российских обстрелов дом остается без теплоснабжения.
«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами», — отметил Хорунжий.
Также он подчеркнул: не лишним будет приобрести огнетушитель. Для помещений используют:
  • углекислотные, дающие сильный охлаждающий эффект;
  • порошковые, которые «всегда были более эффективными».
Кроме того, заранее стоит узнать места расположения «пунктов несокрушимости». В частности, созданных в большинстве спасательных подразделений ГСЧС. «Вы можете прийти в ближайшую пожарную часть, чтобы обогреться и получить всю необходимую помощь», — рассказал Хорунжий.
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В то же время, по данным опроса Rakuten Viber, подавляющее большинство украинцев не готовятся к продолжительным блэкаутам. Таких 71%.
А вот регулярно заряжают повербанки только 19% опрошенных. Еще меньше — 1% — загружают на телефон или выписывают на бумагу все контакты и адреса «пунктов несокрушимости».
По материалам:
Обозреватель
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