Укрзализныця развернет «Крепости несокрушимости» в случае блэкаута — Finance.ua

Укрзализныця развернет «Крепости несокрушимости» в случае блэкаута Вчера 17:36

Укрзализныця готова обеспечить людей теплом и всем необходимым в случае блэкаута и чрезвычайных ситуаций. Для этого на вокзалах в любое время в течение часа готовы развернуть стационарные пункты обогрева.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

«Подготовку к зиме мы начали еще летом. В первую очередь мы обеспечили бесперебойное электроснабжение и полную автономность наших вокзалов. Для полной независимости от централизованного теплоснабжения мы изготовили на собственных мощностях 10 000 печей для обогрева и заготовили необходимый объем дров. Все это позволило нам подготовить к развертыванию на всех 92 железнодорожных вокзалах «Пунктов несокрушимости». А 16 самых больших из них в случае необходимости в течение часа смогут превратиться в настоящие «Крепости несокрушимости», — рассказал Александр Камышин.

На территории «Крепостей несокрушимости», кроме того, чтобы согреться, люди смогут зарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink.

При необходимости в большинстве «Крепостей» могут быть дополнительно развернуты детские зоны и места для оказания первой медицинской помощи, созданные в сотрудничестве с «Врачами без границ».

К тому же друзья и партнеры из World Central Kitchen готовы обеспечить людей питанием и горячими напитками.

Для подготовки к зиме Укрзализныця подключила ряд международных партнеров. Большая часть инициатив профинансирована Фондом Говарда Бафета, 35 генераторов и 50 дефибрилляторов для вокзалов компании предоставило Общество Красного Креста Украины, 1200 базовых аптечек и 200 профессиональных медицинских рюкзаков предоставил White Stork. К созданию «Крепостей несокрушимости» также подключались UNICEF и Nova Ukraine.

Справка Finance.ua:

Напомним, что в случае значительного перерыва в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. Карту таких пунктов, размещенных по всей стране, можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua.

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