Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии — Finance.ua

Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии Сегодня 06:32 — Личные финансы

Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии

Украинских водителей в Германии предупредили о штрафах за нарушение ПДД.

Как говорится в Facebook-канале Украинцы в Германии UkrainianFuture, штрафы для водителей в Германии никогда не были чем-то легким и доступным для оплаты. Не станет исключением и 2023 год.

Суммы наказаний за нетяжелые нарушения в Германии:

за парковку в неположенном месте придется заплатить штраф 55 евро;

превышение скорости на 16-20 км/ч — 70 евро;

если машину зафиксируют со скоростью 91 и более км/ч в пределах города (разрешенный лимит — 50 км/ч) — 400 евро;

55 евро — наказание для тех, кто припарковался без разрешения на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;

парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи — 100 евро.

В 2023 году водителям в Германии следует знать и о новых штрафах, которых раньше не было:



55 евро — за парковку на месте для электромобилей;

200-320 евро — за движение по аварийной полосе;

70 евро — за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью перехода) поворот направо в населенных пунктах;

100 евро — за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам;

100 евро — за слишком шумную систему выхлопа автомобиля.

Справка Finance.ua:

население Германии выросло до рекордно высокого уровня 84,3 млн человек в 2022 году, когда украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации за последние три года;

более 300 пострадавших от войны представителей малого бизнеса смогут получить гранты на восстановление от немецкого правительства;

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