Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии — Finance.ua

Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии
Украинских водителей в Германии предупредили о штрафах за нарушение ПДД.
Как говорится в Facebook-канале Украинцы в Германии UkrainianFuture, штрафы для водителей в Германии никогда не были чем-то легким и доступным для оплаты. Не станет исключением и 2023 год.
Суммы наказаний за нетяжелые нарушения в Германии:
- за парковку в неположенном месте придется заплатить штраф 55 евро;
- превышение скорости на 16-20 км/ч — 70 евро;
- если машину зафиксируют со скоростью 91 и более км/ч в пределах города (разрешенный лимит — 50 км/ч) — 400 евро;
- 55 евро — наказание для тех, кто припарковался без разрешения на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;
- парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи — 100 евро.
В 2023 году водителям в Германии следует знать и о новых штрафах, которых раньше не было:
- 55 евро — за парковку на месте для электромобилей;
- 200-320 евро — за движение по аварийной полосе;
- 70 евро — за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью перехода) поворот направо в населенных пунктах;
- 100 евро — за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам;
- 100 евро — за слишком шумную систему выхлопа автомобиля.
Справка Finance.ua:
- население Германии выросло до рекордно высокого уровня 84,3 млн человек в 2022 году, когда украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации за последние три года;
- более 300 пострадавших от войны представителей малого бизнеса смогут получить гранты на восстановление от немецкого правительства;
- в Германии открыли тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Однако есть и те профессии, которые пользуются наибольшим спросом.
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