Украинцам за рубежом упростили доступ к консульским услугам через «Дію» — Finance.ua

Украинцам за рубежом упростили доступ к консульским услугам через «Дію» Сегодня 10:15 — Личные финансы

Украинцам за рубежом упростили доступ к консульским услугам через «Дію»

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске экспериментального проекта цифровизации консульских услуг. Документ предусматривает предоставление ряда публичных услуг украинцам за границей через портал «Дію» и информационно-коммуникационную систему «е-Консул».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Заявления о предоставлении услуг теперь можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дія.

Граждане Украины за границей получат следующие возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов).

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте.

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства.

4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или похищения.

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:

государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

регистрацию ребенка гражданином Украины;

внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

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«Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИДа путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это реальная экономия времени и средств для наших граждан», — отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

Напомним, мужчины, являющиеся гражданами Украины, могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа. Это касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за рубежом.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» представил услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по фиксированной цене 6 долларов плюс 10 грн НДС. Раньше стоимость такой доставки составляла более 100 долларов.

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