Украинцам в Польше начали отказывать в предоставлении статуса UKR Сегодня 17:17 — Личные финансы

Статус UKR позволяет украинцам легально проживать в Польше

Украинцы, прибывающие в Польшу, все чаще сталкиваются с отказами в предоставлении статуса UKR. Такая тенденция вызывает обеспокоенность у работодателей и представителей бизнеса.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Граждане Украины сообщают о сложностях при оформлении статуса временной защиты. По словам представителей бизнеса и организаций поддержки предпринимателей, отдельные государственные учреждения стали применять более строгий подход к предоставлению PESEL UKR.

Почему возникают отказы

Об одной из таких ситуаций сообщил DGP. По словам представителя компании, которая намеревалась трудоустроить гражданина Украины, приехавшего в Польшу на работу непосредственно из Украины.

Украинец в уженде города подал заявку на получение PESEL UKR. Однако он получил PESEL со статусом NUE. Такие действия в уженде объяснили тем, что заявитель не происходит из региона, где непосредственно идут боевые действия, поэтому он не имеет права на PESEL UKR.

Предприниматели говорят, что такие случаи не единичны. Также есть сообщения о том, что учреждения все более тщательно проверяют, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или преимущественно по экономическим причинам.

Какие права предоставляет статус UKR

Статус UKR позволяет украинцам легально проживать в Польше, предоставляет доступ к государственному здравоохранению, а также позволяет трудоустраиваться без необходимости проходить сложные административные процедуры.

Проблема не ограничивается только теми, кто сейчас прибывает из Украины. Эксперты отмечают, что у тех, кто раньше имел статус UKR, но потерял его после длительного отсутствия в Польше, также есть проблемы. После возвращения они сталкиваются с отказом в его восстановлении.

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Эксперты отмечают, что любой гражданин Украины, легально проживающий в Польше, то есть находящийся в Польше по безвизу или на основании PESEL UKR, может быть трудоустроен на основании сообщения, то есть по упрощенным условиям.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что польское правительство приостановило подготовку изменений, которые должны были упростить трудоустройство иностранцев в стране. Речь идет о создании перечня дефицитных профессий, что позволило бы работодателям быстрее оформлять работников из-за границы.

Как сообщает издание «Dziennik Gazeta Prawna», Министерство семьи, труда и социальной политики Польши подтвердило, что работа над соответствующим нормативным актом приостановлена ​​и возвращаться к нему пока не планируется.

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