Украинцам продолжат выплачивать пенсии во время войны: в июле состоится перерасчет — Марченко Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Украинцам продолжат выплачивать пенсии во время войны: в июле состоится перерасчет — Марченко, freepik.com

С 1 июля в Украине пройдет индексация пенсий.

Как сообщил в эфире национального телемарафона министр финансов Сергей Марченко, власти будут продолжать выплачивать пенсии во время военного положения.

«С первого июля состоится индексация. Выплаты пенсий будут продолжаться. Это наш основополагающий и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое, чтобы первоочередные выплаты — это пенсионные и социальные — были осуществлены. Нет оснований полагать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета. Это, в первую очередь, приоритет наших пенсий и социальных выплат», — заявил Марченко.

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Министр отметил, что ключевой задачей министерства остается сохранение ценовых параметров в пределах 20%.

«Это задача, которая просто будет, но я думаю, что нужно совместными усилиями, вместе с НБУ, сделать эту задачу осуществимой», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

получение и возобновление выплаты пенсии переселенцам после получения статуса внутренне перемещенного лица регулируется на законодательном уровне и имеет определенные особенности;

чтобы увеличить размер начисленной пенсии за выслугу лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;

чем позже уходишь на пенсию, тем она выше. На сегодняшний день пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин установлен на уровне 60 лет. Но если человек изъявил желание получать пенсию с более позднего срока, то пенсия по возрасту назначается в повышенном размере.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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