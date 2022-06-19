Почему возникают переплаты пенсий, и нужно ли их возвращать — Finance.ua

Почему возникают переплаты пенсий, и нужно ли их возвращать

Сегодня 14:06 — Личные финансы

Почему возникают переплаты пенсий, и нужно ли их возвращать

Переплата пенсии — это сумма пенсии, выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством. Об этом сообщили специалисты ПФУ.

Что влияет на это? К обстоятельствам, влияющим на пенсионное обеспечение пенсионеров, относятся факты восстановления трудовой деятельности, изменение местности проживания, статусных данных и т.д. Отсутствие нужных сведений влечет за собой начисление и выплату лишних средств.

Поэтому важно своевременно уведомлять о фактах трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью. При отсутствии таких данных осуществляются законодательно не предусмотренные в этих условиях перерасчеты пенсионных выплат при увеличении прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если устроился на работу пенсионер, получающий надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена. Если же информация о трудоустройстве отсутствует, надбавка в течение определенного времени будет выплачиваться, однако после установления указанного факта такой гражданин обязан будет вернуть безосновательно полученную сумму.

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Когда пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (учителем, врачом и т.п.), он должен сообщить об этом пенсионной службе, поскольку в такой ситуации права на получение пенсии он не имеет.

Следует иметь в виду, что в случае замалчивания пенсионером факта трудоустройства это обстоятельство обязательно будет обнаружено пенсионной службой в процессе сверки данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей. Однако на дату такой сверки уже будет зафиксирована сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

Причиной возникновения переплаты пенсии может служить неподача ее получателем информации об изменении местности жительства. Например, пенсионерам, проживающим на территории со статусом горного населенного пункта, предусмотрена 20-процентная надбавка к общему размеру пенсии. А живущие на территории радиоактивного загрязнения получают доплату к пенсии в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». При выезде пенсионера на проживание в другую местность размер его пенсии должен быть пересчитан.

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Для предотвращения возникновения пенсионных переплат необходимо также уведомлять пенсионную службу об изменении своего статуса. К примеру, по закону пенсию в связи с потерей кормильца получает ребенок умершего кормильца, обучающийся на дневной форме обучения, до достижения им 23-летнего возраста. Бывают случаи, когда в учебном году молодой человек переводится на заочную форму обучения или вообще прекращает обучение, а информации об этом в органах Пенсионного фонда нет. Пенсию продолжают начислять, а после установления указанных фактов такое лицо предстает перед необходимостью возврата излишне полученных средств.

Причиной переплат является пересмотр различных статусных удостоверений или о лишении статуса определенной категории. К примеру, когда человека лишают статуса ветерана войны определенной категории.

Другие причины, приводящие к переплате пенсионных выплат:

предоставление страхователем (работодателем) недостоверных справок о заработной плате и/или стаже;

одновременное получение надбавки на иждивенца и пенсии в связи с потерей кормильца на этого же ребенка;

снятие пенсионных средств в банковском учреждении после смерти пенсионера и других нечестных действий граждан.

Что будет с излишне выплаченными средствами

Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же представления работодателем недостоверных данных о работнике, могут быть возвращены им добровольно или взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

«Таким образом, уважаемые пенсионеры, не забывайте своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда об изменении обстоятельств, влияющих на ваше пенсионное обеспечение. Помните, что излишне полученные средства непременно придется возвращать, так что подобных ситуаций лучше не допускать», — подытожили специалисты.

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