Украинцам компенсируют разрушенные войной квартиры и дома, но не деньгами — Finance.ua

Украинцам компенсируют разрушенные войной квартиры и дома, но не деньгами

Сегодня 09:04 — Личные финансы

Украинцам компенсируют разрушенные войной квартиры и дома, но не деньгами, www.dsns.gov.ua

В Украине готовятся к выплате компенсаций жителям страны за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье.

Об этом сообщила народный депутат Украины, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Текст законопроекта № 7198 на сайте парламента пока не обнародован.

«Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег», — сообщила Шуляк.

По ее словам, люди, лишившиеся жилья, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение «Дія». Они получат право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины.

Это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности, речь идет о сотнях миллиардов гривен.

«Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре», — подчеркнула Шуляк.

Справка Finance.ua:

ранее в Верховную Раду внесли законопроект, которым определяются правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф;

с 30 марта украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.