Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика) — Finance.ua

Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу «Прихисток» — проект по размещению украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий. Сотням тысяч наших граждан пришлось покинуть свои дома, спасаясь от российских бомб и ракет.
О том, как получить компенсацию людям, приютившим переселенцев, сообщили в Министерстве.
Владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.