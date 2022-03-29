Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика) — Finance.ua

Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика)

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу «Прихисток» — проект по размещению украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий. Сотням тысяч наших граждан пришлось покинуть свои дома, спасаясь от российских бомб и ракет.

О том, как получить компенсацию людям, приютившим переселенцев, сообщили в Министерстве.

Владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутриперемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:

подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua/ о готовности принять у себя переселенцев;

при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления);

до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;

получить компенсацию.

Справка Finance.ua:

Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутриперемещенных лиц.

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