Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика) — Finance.ua
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Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика)

Сегодня 10:00Казна и Политика
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Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика)
Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу «Прихисток» — проект по размещению украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий. Сотням тысяч наших граждан пришлось покинуть свои дома, спасаясь от российских бомб и ракет.
О том, как получить компенсацию людям, приютившим переселенцев, сообщили в Министерстве.
Владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Чтобы предложить свое жилье для проживания внутриперемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:
  • подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua/ о готовности принять у себя переселенцев;
  • при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления);
  • до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;
  • получить компенсацию.
Алгоритм получения компенсации владельцам жилья, безвозмездно разместившим переселенцев (инфографика)

Справка Finance.ua:

Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутриперемещенных лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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