Украина запустит собственное производство микрочипов — Finance.ua

Украина запустит собственное производство микрочипов Сегодня 22:26 — Технологии&Авто

Украина запустит собственное производство микрочипов

Украина планирует создать сеть компаний автоматизированного проектирования чипов. Ее производственные мощности могут составлять до 50 тысяч микросхем в месяц в течение трех лет после запуска проекта.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, пишет NV Бизнес

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Она подчеркнула, что Украина создаст сеть компаний fabless (компания, не имеющая собственной фабрики) автоматизированного проектирования микросхем, что позволит выйти на рынок чипов и занять позицию на глобальном рынке полупроводников.

По ее словам, благодаря этому будут обеспечены потребности внутреннего рынка, создана база для экспорта.

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Конкретные сроки начала строительства чиновник не называла.

Со своей стороны вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Минцифры планирует разработать и презентовать украинский чип. Он добавил, что министерство работает с разными компаниями в этом направлении, но пока что другие детали не разглашают.

Діло По материалам:

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