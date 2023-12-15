Украина запустит собственное производство микрочипов — Finance.ua

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Украина запустит собственное производство микрочипов

Технологии&Авто
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Украина запустит собственное производство микрочипов
Украина запустит собственное производство микрочипов
Украина планирует создать сеть компаний автоматизированного проектирования чипов. Ее производственные мощности могут составлять до 50 тысяч микросхем в месяц в течение трех лет после запуска проекта.
Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, пишет NV Бизнес.
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Она подчеркнула, что Украина создаст сеть компаний fabless (компания, не имеющая собственной фабрики) автоматизированного проектирования микросхем, что позволит выйти на рынок чипов и занять позицию на глобальном рынке полупроводников.
По ее словам, благодаря этому будут обеспечены потребности внутреннего рынка, создана база для экспорта.
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Конкретные сроки начала строительства чиновник не называла.
Со своей стороны вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Минцифры планирует разработать и презентовать украинский чип. Он добавил, что министерство работает с разными компаниями в этом направлении, но пока что другие детали не разглашают.
По материалам:
Діло
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