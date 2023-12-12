Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров — Finance.ua

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Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров

Технологии&Авто
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Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров
Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров
Гигант электроники компания Toshiba и ведущий производитель микросхем Rohm заявляют, что будут совместно производить так называемые «силовые полупроводники», используемые в электромобилях.
Об этом пишет NHK.
Обе компании планируют производить совместное производство на заводе, который Toshiba строит в префектуре Исикава в центральной Японии. В следующем году Rohm планирует запустить еще один завод в юго-западной префектуре Миядзаки. Сотрудничество направлено на использование опыта обеих компаний в создании таких чипов.
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В частности, обе компании сосредоточатся на инвестициях в разработку и расширение поставок так называемых силовых полупроводников SiC или чипов из карбида кремния. Такие чипы считаются очень долговечными и обеспечивают повышенную экономию энергии.
По данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться. К середине этого десятилетия электромобили достигнут паритета цен с бензиновыми автомобилями.
По материалам:
Укрінформ
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