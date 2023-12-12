Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров — Finance.ua

Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров 12.12.2023, 00:45 — Технологии&Авто

Компания Toshiba и Rohm объединятся для производства чипов для электрокаров

Гигант электроники компания Toshiba и ведущий производитель микросхем Rohm заявляют, что будут совместно производить так называемые «силовые полупроводники», используемые в электромобилях.

Об этом пишет NHK

Обе компании планируют производить совместное производство на заводе, который Toshiba строит в префектуре Исикава в центральной Японии. В следующем году Rohm планирует запустить еще один завод в юго-западной префектуре Миядзаки. Сотрудничество направлено на использование опыта обеих компаний в создании таких чипов.

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В частности, обе компании сосредоточатся на инвестициях в разработку и расширение поставок так называемых силовых полупроводников SiC или чипов из карбида кремния. Такие чипы считаются очень долговечными и обеспечивают повышенную экономию энергии.

По данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться. К середине этого десятилетия электромобили достигнут паритета цен с бензиновыми автомобилями.

Укрінформ По материалам:

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