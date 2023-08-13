Крупнейший производитель чипов одобрил строительство своего первого завода в Европе — Finance.ua

Крупнейший производитель чипов одобрил строительство своего первого завода в Европе Сегодня 04:17 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель чипов одобрил строительство своего первого завода в Европе

Крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников TSMC, расположенная на Тайване, одобрила инвестирование в 3,5 млрд евро в строительство своего первого завода в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что совет директоров одобрил инвестиции в размере 3,499 миллиарда евро в дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, 70% которой будет принадлежать ей.

Производитель автозапчастей Bosch, производитель полупроводников Infineon и нидерландский NXP будут владеть по 10% завода, который будет иметь мощность по изготовлению 40 тысяч 300-миллиметровых чипов в месяц.

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Завод планируется открыть в 2027 году.

Отмечается, что TSMC еще с 2021 вел переговоры с немецкой землей Саксония о строительстве производственного завода в Дрездене.

Завод, который станет третьим для TSMC за пределами традиционных производственных баз Тайваня и Китая, занимает центральное место в стремлении правительства ФРГ содействовать развитию отечественной полупроводниковой промышленности, которая нужна его автомобильной промышленности, чтобы оставаться конкурентоспособной во всем мире.

Укрінформ По материалам:

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