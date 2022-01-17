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Sony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млн

Sony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млн

К концу 2024 года на западе Японии должно появиться и начать работу предприятие TSMC, крупным акционером которого выступит корпорация Sony, заинтересованная в получении профильной продукции. Всего за два года японская компания вложит в строительство до $500 млн, и первые средства на эти цели она уже выделила. Общий бюджет стройки приблизится к $7 млрд.

Ранее считалось, что примерно половину этой суммы покроют правительственные субсидии, но их размер до сих пор обсуждается. Sony Semiconductor Solutions будет контролировать в капитале предприятия менее 20%, но сохранит привилегии с точки зрения распределения заказов.

Предполагается, что на предприятии будут выпускаться не только датчики изображений, но и компоненты для автомобильных систем, а его продукция будет поставляться и на экспорт за пределы Японии.

Представители TSMC подчеркнули, что обычно любое предприятие компании способно обслуживать клиентов из разных стран. Для этого производителя создание совместного предприятия с Sony стало необычным шагом, и в будущем TSMC если и будет прибегать к такой форме собственности, то исключит участие в акционерном капитале правительственных структур. В случае с финансированием строительства предприятия в Японии, местные власти рассчитывают получить от компании гарантии сохранения производства на протяжении десяти лет.

По материалам 3dnews.ru
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