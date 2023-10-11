Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока

Энергетика
53
Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока
Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока
Оператор всех атомных электростанций Украины НАЭК «Энергоатом» подключил к энергосистеме еще один атомный энергоблок.
Как сообщает Министерство энергетики, это произошло с опережением графика ремонтной компании. Очередной блок атомной генерации прибавит к энергосистеме дополнительные 415 МВт мощности.
«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей», — говорится в сообщении.
Читайте также
В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро- и атомной. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак.
В сентябре «Энергоатом» после планового ремонта подключил к сети атомный энергоблок. Отремонтированный энергоблок увеличил атомную генерацию на 1 ГВт — до 5,4 ГВт.
Читайте также
Таким образом, семь из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.
В течение ОЗП 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Кроме того, в следующем ОЗП тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.