Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока — Finance.ua

Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока Сегодня 20:21 — Энергетика

Украина запустила еще один атомный энергоблок раньше срока

Оператор всех атомных электростанций Украины НАЭК «Энергоатом» подключил к энергосистеме еще один атомный энергоблок.

Как сообщает Министерство энергетики, это произошло с опережением графика ремонтной компании. Очередной блок атомной генерации прибавит к энергосистеме дополнительные 415 МВт мощности.

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро- и атомной. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак.

В сентябре «Энергоатом» после планового ремонта подключил к сети атомный энергоблок. Отремонтированный энергоблок увеличил атомную генерацию на 1 ГВт — до 5,4 ГВт.

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Таким образом, семь из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.

В течение ОЗП 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Кроме того, в следующем ОЗП тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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