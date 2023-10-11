Летние пики потребления электроэнергии удалось покрыть за счет тепловой генерации и импорта, — советник премьера — Finance.ua
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Летние пики потребления электроэнергии удалось покрыть за счет тепловой генерации и импорта, — советник премьера

Энергетика
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Летние пики потребления электроэнергии удалось покрыть за счет тепловой генерации и импорта, — советник премьера
Летние пики потребления электроэнергии удалось покрыть за счет тепловой генерации и импорта, — советник премьера
Из-за аномальной летней жары и ремонтной кампании на атомных электростанциях нагрузку в энергосистеме покрывали более активной работой тепловой генерации.
Об этом во время «Вечернего стрима» в Укринформе рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.
Он объяснил, что из-за более жарких, чем обычно, июля и августа люди активнее использовали кондиционеры. Вследствие этого нагрузка в энергосистеме была выше, чем она рассчитывалась при оценке прогноза производства и потребления электроэнергии.
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«Июль-август закрывался, этот потенциальный дефицит, тепловой генерацией и привлечением импортных поставок электрической энергии, достаточно активным. Мало того, в целый ряд дней, когда ценовые показатели на рынке электрической энергии не позволяли меру импорта, дефицит электрической энергии покрывали за счет привлечения аварийной помощи», — отметил Бойко.
Второй фактор, по его словам, — это более активная, чем обычно, ремонтная кампания Энергоатома. Поэтому тепловая генерация более активно работала для покрытия потребления.
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В то же время это привело к тому, что из-за жары в июле и августе электростанциям пришлось использовать больше угля.
Однако Бойко добавил, что уголь не станет причиной проблем с электроснабжением и за счет импорта будут довезены необходимые объемы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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