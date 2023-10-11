Галущенко: Украина — достояние для европейской энергетики Сегодня 08:40 — Энергетика

Галущенко: Украина — достояние для европейской энергетики

Присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E усилило континентальную энергетическую систему, обеспечив европейские страны дополнительными возможностями импорта украинской электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Присоединение Украины к энергетической системе ЕС — это усиление ЕС. Мы — не обуза, которую Европа повесила себе, мы — страна, которая добавила им прочности», — отметил он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Украина смогла начать экспорт электроэнергии в ЕС даже в условиях войны. В сентябре экспорт достиг рекордных показателей за 2023 год и составил почти 111 тысяч МВт*ч.

«Когда европейские страны получают углеродно-нейтральную украинскую электроэнергию, они потребляют меньше российского угля и газа. И это одна из причин российских атак на нашу энергосистему. Украина может заместить своей электроэнергией миллиарды кубов российского газа», — заверил министр. Герман Галущенко отметил, что, по прогнозам ENTSO-E, к 2040 году у некоторых европейских стран может возникнуть дефицит электроэнергии.

«В этом контексте Украина — достояние для Европы, ведь мы сможем выработать необходимый объем электроэнергии для покрытия этого дефицита», — пояснил министр. Герман Галущенко также подчеркнул, что в Украине идет работа над подготовкой, принятием и имплементацией законодательства, которое позволит объединить украинские и европейские энергетические рынки.

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