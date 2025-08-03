Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков — Finance.ua
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Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков

Личные финансы
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Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков
Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков
Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
«Несмотря на войну, миграцию и все трудности, украинские разработчики остаются активными на глобальном рынке и продолжают влиять на технологические тренды», — отмечают авторы исследования.
Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков
В этом году в опросе приняли участие более 49 тысяч разработчиков из 177 стран, и доля украинцев составила 2,7% - это больше, чем в Польше (2,5%) и Италии (2,4%).
Опрос показал много интересных тенденций, в частности:
  • ИИ уже стал привычной частью работы: 84% разработчиков либо уже пользуются AI-инструментами, либо планируют начать. Половина профессионалов призналась, что работает с ними каждый день.
  • Использование Python выросло еще на 7% в год. Язык уверенно держится в лидерах вместе с JavaScript (66%) и SQL (58,6%)
  • 69% пользователей говорят, что стали работать более продуктивно, но только 17% заметили, что это улучшает командное взаимодействие.
Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков
В этом году также возросла удовлетворенность работой. 24,5% разработчиков удовлетворены своим местом работы, в то время как в прошлом году этот показатель был 20%.
Напомним, за последние полгода тенденция к снижению зарплат сохранилась только у разработчиков уровня Middle (-$50 против декабря 2024 года). Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, медианная зарплата у которых несколько снизилась (-$50 за полгода). Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось — медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+30 долларов за полгода).
Как свидетельствует квартальный отчет Djinni, по сравнению с прошлым кварталом больше всего возросло количество вакансий для эйчаров и рекрутеров, а также для девопсов и дата специалистов. Для разработчиков количество, напротив, снизилось.
По материалам:
Dou
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