Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков — Finance.ua

Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков Сегодня 09:10 — Личные финансы

Украина заняла седьмое место в мире по количеству разработчиков

Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

«Несмотря на войну, миграцию и все трудности, украинские разработчики остаются активными на глобальном рынке и продолжают влиять на технологические тренды», — отмечают авторы исследования.

В этом году в опросе приняли участие более 49 тысяч разработчиков из 177 стран, и доля украинцев составила 2,7% - это больше, чем в Польше (2,5%) и Италии (2,4%).

Опрос показал много интересных тенденций, в частности:

ИИ уже стал привычной частью работы: 84% разработчиков либо уже пользуются AI-инструментами, либо планируют начать. Половина профессионалов призналась, что работает с ними каждый день.

Использование Python выросло еще на 7% в год. Язык уверенно держится в лидерах вместе с JavaScript (66%) и SQL (58,6%)

69% пользователей говорят, что стали работать более продуктивно, но только 17% заметили, что это улучшает командное взаимодействие.

В этом году также возросла удовлетворенность работой. 24,5% разработчиков удовлетворены своим местом работы, в то время как в прошлом году этот показатель был 20%.

Напомним, за последние полгода тенденция к снижению зарплат сохранилась только у разработчиков уровня Middle (-$50 против декабря 2024 года). Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, медианная зарплата у которых несколько снизилась (-$50 за полгода). Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось — медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+30 долларов за полгода).

Как свидетельствует квартальный отчет Djinni, по сравнению с прошлым кварталом больше всего возросло количество вакансий для эйчаров и рекрутеров, а также для девопсов и дата специалистов. Для разработчиков количество, напротив, снизилось.

Dou По материалам:

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